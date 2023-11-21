Inicia el Final 8 de la Copa Davis en Málaga

El tenis no para y tampoco lo hace Novak Djokovic. Arranca el Final 8 de la Copa Davis en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga con Serbia y 'Nole' como los grandes protagonistas del evento. El serbio llega al certamen como flamante campeón de las ATP Finals y con una increíble marca de 27-1 en los majors de 2023.

Las hostilidades arrancan el 21 de noviembre y van hasta el domingo 26. Entre el martes y jueves se disputarán los cuartos de final con dos partidos de singles y uno de dobles, en caso de ser necesario. La llave se abre con los segundos mejores de cada equipo enfrentándose entre sí y se cierra con los mejores del representativo viéndose las caras en el subsiguiente partido. Las semifinales están pactadas para el viernes y sábado, mientras la final se definirá el domingo.

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Además del número uno del mundo, también estará presente Jannik Sinner, quien recientemente se enfrentó al balcánico en el duelo por el título de las ATP Finals y buscará alzar la Ensaladera con Italia. El joven talento del país de la bota venció a Djokovic en el round robin del Torneo de Maestros pero no fue rival en la final. También debemos destacar a la selección canadiense, vigente campeona.

Los enfrentamientos del Final 8 en la Copa Davis 2023

Como suele ser el caso cuando se llega a la instancia final de la Copa Davis, podremos disfrutar de emparejamientos que son un verdadero deleite, incluso para los paladares más exigentes. Llama la atención el Serbia vs Gran Bretaña y el Italia contra Países Bajos, sin embargo, también se medirán República Checa y Australia y Canadá ante Finlandia.

¿Qué país ha ganado más Copas Davis?

La Copa Davis es uno de los torneos de mayor tradición en el mundo del deporte y son 16 naciones las que han logrado alzar la Ensaladera. Los Estados Unidos comandan el listado histórico de títulos con 32, seguidos de Australia, que presume 28. El podio lo completa Francia y sus 10 triunfos.

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