¡DEFINIDOS! Así se jugará la Final Four de la Nations League de la UEFA

Este domingo 23 de marzo del 2025, se definió los cuatro equipos que disputarán la Final Four de la Nations League de la Concacaf tras disputarse los Cuartos de Final.

Así se definieron las semifinales de la Nations League UEFA

El primer equipo en avanzar fue Alemania. La ‘Mannschaft’ llegó con ventaja pues en el juego de ida ganó 1-2 a Italia y en la vuelta pasó de dominar a sufrir en el Signal Iduna Park. En el primer tiempo logró imponerse 3-0 con goles de Joshua Kimmich de penalti al minuto 30, Jamal Musiala al 36 y Tim Kleindienst al 45. Parecía todo definido pero reaccionó Italia y complicó el partido poniendo el marcador 3-3 con goles de: doblete de Moise Kean y Giacomo Raspadori.

Con la victoria en el juego de ida, Alemania se clasificó por primera vez a semifinales de la competición.

El segundo equipo en clasificarse fue Portugal. En el encuentro de ida se llevó la ventaja Dinamarca al ganar 1-0. Para el encuentro de vuelta, los lusitanos lograron avanzar al ganar en la vuelta 5-2.

La tercera selección en clasificarse fue España. La roja llegó hasta los penales al empatar en los dos encuentros ante Países Bajos. El encuentro terminó 5-5 en el marcador global, pero en penales logró avanzar España al ganar 5-4.

Por último, Francia logró empatar el marcador global al ganar 2-0 en el encuentro de vuelta ante Croacia. El encuentro se fue hasta penales y Francia logró avanzar al ganar 5-4 desde los once pasos.

Nos volvemos a ver en una Final Four, Francia. 🇫🇷 @equipedefrance será nuestro primer rival en el camino a revalidar el título. #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/QDFuN9aI5d — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 23, 2025

Las semifinales de la Final Four de la Nations League de la UEFA se jugarán de la siguiente forma: Alemania vs Portugal y España vs Francia. Los encuentro se jugarán entre el 4 y 8 de junio.