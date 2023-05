Así se jugaría la liguilla de acuerdo con las matemáticas

A partir del viernes comienza a disputarse la jornada 17 y última de la fase regular de la Liga BBVA MX. Solo hay tres equipos eliminados matemáticamente de la competencia (Querétaro, Mazatlán y Necaxa) y solo Rayados de Monterrey con el boleto directo a los cuartos de final de la liguilla. Las otras 14 instituciones del futbol mexicano definirán pases automáticos, localía en el repechaje o la eliminación.

Resumen Xolos 0-0 León | Liga BBVA MX | Jornada 16, Clausura 2023

Cada semana el sitio especializado en estadísticas, FiveThirtyEight, actualiza sus proyecciones para diferentes ligas del mundo de acuerdo con el desempeño reciente de los equipos y la Liga MX no es la excepción. Según las matemáticas así se jugaría la fase final.

Calificados directos

1. Monterrey

2. América

3. Chivas

4. Toluca

El acomodo de los cuatro que pasan directo no se modificaría con respecto a cómo se encuentra la tabla general antes de que inicie la jornada 17.

Te puede interesar: Estas son las mejores ofensivas de la Liga BBVA MX

Repechaje

Pachuca vs Pumas

León vs San Luis

Tigres vs Santos Laguna

Cruz Azul vs Atlas

El único cambio en los enfrentamientos en comparación cómo se encuentran en la jornada 16 es que Pumas bajaría un peldaño mientras que San Luis se metería en el puesto 12° de la clasificación. Los equipos eliminados del torneo en la fase regular serían Puebla, Tijuana, Juárez, Mazatlán, Querétaro y Necaxa.

Las probabilidades

Uno de los asuntos con mayor impacto en la jornada 17 es definir los 3 boletos directos que restan para los cuartos de final. América y Chivas llevan mano con un 99% y 97% de probabilidad de conseguir alguno. Toluca sería el cuarto clasificado con un 80% de chances mientras que Pachuca (20%) y León (4%) tienen pocas posibilidades matemáticas de evitar el repechaje.

Te puede interesar: Estas son las mejores líneas defensivas de la Liga BBVA MX

Favorito para campeón

El mismo sitio de estadísticas pone a Rayados de Monterrey con 31% de probabilidad de alzar la corona del Clausura 2023. América está cerca con un 26%, mientras que Chivas parte tercero en las posibilidades con un 10%.