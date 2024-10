Se prenden las alarmas en Cruz Azul, Giakoumakis en duda vs Pumas

El Cruz Azul prendió las alarmas por el delantero griego, Giorgos Giakoumakis sufrió un duro golpe en una acción con el arquero de los Bravos de Juárez en la primera mitad que le impidió terminar el partido de la jornada 13 del Apertura 2024, la buena noticia es que abandonó el campo caminando, sin embargo, es duda para el clásico capitalino contra los Pumas.

“Con relación a Giorgos no te sabría decir porque hay que evaluarlo mañana o pasado para ver si es un tema muscular o no, le aprieta un poquito el posterior y hay que ver, por precaución pide el cambio y no sabemos hasta donde llega la gravedad del asunto”, señaló Martín Anselmi al terminar el encuentro.

Baja sensible en Ciudad Universitaria

De confirmarse la baja de Giakoumakis para el juego de este fin de semana en Ciudad Universitaria, los celestes perderían al jugador que más goles ha provocado en la Liga Mx este torneo con 6 anotaciones y 4 asistencias en 568 minutos, es decir, que participa con un gol cada 57 minutos.

Por suerte para Anselmi, Gabriel “Toro”Fernández reapareció con gol después de 8 meses sin actividad tras una rotura en el ligamento cruzado, el delantero uruguayo anotó la cuarta anotación de la Máquina en el juego ante los Bravos.

Los partidos que se podría perder

El delantero griego podría perderse algunos de los encuentros en el cierre de la fase regular, este sábado la Máquina visita a Pumas, posteriormente recibe al Santos el 2 de Noviembre, la penúltima fecha visita al Atlas y cierra en casa contra los Tigres.

Con 6 puntos de ventaja sobre el segundo lugar de la tabla el Azul marcha como líder del torneo con 34 unidades y están a 10 de empatar la marca histórica en torneos cortos a falta de 12 unidades por disputarse.

