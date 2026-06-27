Revelan la receta secreta de Cristiano Ronaldo para ser figura del Mundial 2026 con 41 años

Cristiano Ronaldo juega su sexto certamen orbital y por ello se ha ganado la mirada de varios aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, quienes se consultan las claves de su rendimiento a pesar de tener 41 años. En este sentido, un chef reveló los detalles sobre su alimentación, rutina que le permite mantenerse en forma.

En declaraciones brindadas para el sitio web Covers, Giorgio Barone, contó los pormenores de la dieta que lleva el delantero del Al Nassr. En este sentido aseguró que no es un asunto exótico sino más bien orgánico y con alimentos de buena calidad.

|REUTERS

"La mayoría de las cocinas de sus casas son clásicas. Desmintamos el mito de que los futbolistas comen cosas especiales. Comen cosas muy sencillas, pero bien y sanas", le dijo al medio norteamericano.

En la misma línea indicó que el portugués se alimenta con productos normales, los mismos que puede consumir una persona del común. Además aseguró que su dieta está basada en arroz negro, pollo, pescado, huevo y aguacate.

"Ronaldo no tiene un objetivo diario de proteínas. No mide la comida, las proteínas, los carbohidratos ni nada por el estilo", apuntó.

TE PUEDE INTERESAR



¿Cuáles son los alimentos que no consume Cristiano Ronaldo en su dieta?

Barone le aseguró al medio previamente citado que la harina es un asunto totalmente descartado. Por tal motivo, en caso de que necesite carbohidratos los va a obtener a través de las verduras.

"Él no come comida basura. Nunca. Nada de azúcar. Ni siquiera en el café", remarcó el chef que lo acompañó durante su estadía en el Juventus de Italia.

¿Qué debe pasar para que Cristiano Ronaldo juegue los 16avos de final?

Portugal en la tarde del sábado se va a estar enfrentando ante Colombia en un partido que puede definir el futuro del astro europeo en el torneo internacional.

De momento, los lusos están en la segunda posición del Grupo K. Un triunfo ante los cafetaleros les permitirá quedar en la primera casilla de su zona y estar dentro de la siguiente fase del torneo.

Si empatan o pierden los portugueses no afectará su presencia en la siguiente fase, ya que por diferencia de goles, los europeos concluirán su participación en esta instancia detrás de los sudamericanos.