Se puede ilusionar la afición: Juan Ignacio Dinenno

Los Pumas de la UNAM tienen en sus manos la clasificación directa en el Apertura 2023 y en la última jornada de la fase regular enfrentan a las Chivas Rayadas del Guadalajara, otro equipo que ya está con su pase a la fase final por lo que el compromiso de este fin de semana es de suma importancia para los auriazules.

“De la misma manera vamos a jugar con la intención de ganar, si hubiera sido de otra manera ahora hay chances de que sean menos difíciles para amarrar ese boleto, hubiéramos jugado igual porque somos lo vales, somos Pumas y tenemos que ganar. Al tope se logran los partidos de alto impacto como pueden ser en Liguilla ahí se demuestra la jerarquía del plantel”, mencionó Juan Ignacio Dinenno en conferencia de prensa.

Por otro lado ya en la jornada 17 con el pase directo a la fase final muy cerca, el atacante argentino mencionó que ya es válido que la gente se ilusione con conseguir algo importante este torneo, al igual que ellos como jugadores mantienen la ilusión del título.





“Mientras haya la posibilidad es el motor de la pasión, la esperanza se pueden ilusionar como nosotros lo más importante es el partido qué sigue hay que ilusionarse igual que nosotros e ilusionarse con ganar mañana”

Dinenno llega a la última jornada ya dentro del Top Ten de goleadores históricos del cuadro auriazul, un logro que presume con mucho orgullo.

“Es un orgullo es lo primero que se me viene a la cabeza muchas emociones, así que feliz. Es grande lo que siento por el club, se puede malpensar y decir que me estoy subiendo al tren del éxito y si es mal momento que me estoy excusando, el cariño que tengo por la institución espero que lo pueda demostrar pero que la gente lo note desde ahí y cuanto me quiero quedar es difícil, lo he dicho estoy donde quiero estar y estoy muy feliz que sea así", puntualizó Dinenno.

