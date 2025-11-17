¿Se va del Milan? Equipo inglés alza la mano por Santiago Gimenez

El primer semestre de Santiago Gimenez con el AC Milan no ha sido lo esperado, el atacante mexicano no ha entrado en ritmo con su actual club y la presión ya empieza a hacer mayor. Sus registros, nada parecidos a los que tuvo en el Feyenoord han desatado los rumores de una posible salida anticipada de San Siro y en la Premier League ya se frotan las manos para hacerse de sus servicios.

Según el portal italiano Calciomercato, el recién ascendido Sunderland estaría interesado en fichar al ariete surgido en la Máquina Celeste de la Cruz Azul de cara a la segunda mitad de la presente temporada. Cabe recordar que, más temprano en este 2025, Gimenez rechazó una propuesta de Nottingham Forest.

La actualidad del Sunderland

Contrario a lo que se esperaba a principios de agosto, los 'Black Cats' se colocan en los primeros planos de la clasificación general de la Premier League. El Sunderland es cuarto con 19 unidades, a siete puntos del líder Arsenal y con la esperanza de mantener el ritmo y estar en las competiciones europeas la siguiente temporada.

En el caso de Gimenez, el ofensivo de nuestro país tiene vínculo con el AC Milan hasta 2029, por lo que cualquier club que quiera hacerse de la carta del mexicano tendrá que negociar con el club italiano. Según el portal especializado Transfermarkt, el 'Bebote' está valuado en 25 millones de euros, cinco mde menos de lo que desembolsaron los rossoneros hace unos meses.