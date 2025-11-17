ÚLTIMO MOMENTO: Países Bajos clasifica al Mundial 2026 INVICTO en las Eliminatorias de la UEFA

La Selección de Países Bajos ha asegurado su lugar en el Mundial 2026. Dirigidos por Ronald Koeman, 'La Naranja Mecánica' obtuvo el pase directo a la Copa del Mundo del año entrante tras vencer a Lituania en la Jornada 10 de las Eliminatorias de la UEFA.

Con 20 puntos, Países Bajos lidera el Grupo G, mismo que compartieron con Polonia, Finlandia, Malta y Lituania, registrando seis victorias y dos empates. A lo largo de ocho partidos, el conjunto de ‘Los Tulipanes’ no conoció la derrota para asegurar su participación en su duodécima Copa del Mundo.

Los goles de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen le dieron los tres puntos al cuadro comandado por Ronald Koeman para asegurar su lugar en el Mundial 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá. Países Bajos se suma a otras selecciones de Europa que ya tienen boleto para la Copa del Mundo como Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega y Alemania. El martes 18 de noviembre se disputan más partidos de Eliminatorias de la UEFA para terminar de conocer a los equipos con pase directo al Mundial 2026, siendo 12 naciones a espera de otras cuatro que buscarán su participación en la Copa del Mundo desde la instancia de repechaje a disputarse en marzo del año entrante.

Eliminatorias UEFA martes 18 de noviembre 2025

Rumania vs San Marino

Bielorrusia vs Grecia

Bulgaria vs Georgia

España vs Turquía

Suecia vs Eslovenia

Gales vs Macedonia del Norte

Kosovo vs Suiza

Bélgica vs Liechtenstein

Austria vs Bosnia y Herzegovina

Escocia vs Dinamarca

Todos los compromisos del martes 18 de noviembre en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se van a disputar en punto de las 13:45 horas, tiempo de la CDMX.

