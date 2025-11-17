deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

ÚLTIMO MOMENTO: Países Bajos clasifica al Mundial 2026 INVICTO en las Eliminatorias de la UEFA

La Selección de Países Bajos venció a Lituania en la Jornada 10 de las Eliminatorias de la UEFA para liderar el Grupo G y conseguir boleto directo al Mundial 2026

Virgil van Dijk, jugador de Países Bajos
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

La Selección de Países Bajos ha asegurado su lugar en el Mundial 2026. Dirigidos por Ronald Koeman, 'La Naranja Mecánica' obtuvo el pase directo a la Copa del Mundo del año entrante tras vencer a Lituania en la Jornada 10 de las Eliminatorias de la UEFA.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México sufre sensible BAJA para el partido vs Paraguay

Con 20 puntos, Países Bajos lidera el Grupo G, mismo que compartieron con Polonia, Finlandia, Malta y Lituania, registrando seis victorias y dos empates. A lo largo de ocho partidos, el conjunto de ‘Los Tulipanes’ no conoció la derrota para asegurar su participación en su duodécima Copa del Mundo.

Los goles de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen le dieron los tres puntos al cuadro comandado por Ronald Koeman para asegurar su lugar en el Mundial 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá. Países Bajos se suma a otras selecciones de Europa que ya tienen boleto para la Copa del Mundo como Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega y Alemania. El martes 18 de noviembre se disputan más partidos de Eliminatorias de la UEFA para terminar de conocer a los equipos con pase directo al Mundial 2026, siendo 12 naciones a espera de otras cuatro que buscarán su participación en la Copa del Mundo desde la instancia de repechaje a disputarse en marzo del año entrante.

Eliminatorias UEFA martes 18 de noviembre 2025

  • Rumania vs San Marino
  • Bielorrusia vs Grecia
  • Bulgaria vs Georgia
  • España vs Turquía
  • Suecia vs Eslovenia
  • Gales vs Macedonia del Norte
  • Kosovo vs Suiza
  • Bélgica vs Liechtenstein
  • Austria vs Bosnia y Herzegovina
  • Escocia vs Dinamarca

Todos los compromisos del martes 18 de noviembre en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se van a disputar en punto de las 13:45 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: OFICIAL: Gustavo Lema vuelve a los banquillos tras fracasar como DT de Pumas

Países Bajos
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×