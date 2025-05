Cosplayers, creadores de contenido y muchas emociones en el Battle of Champions

El pasado sábado 3 de mayo, el Frontón Bucareli de la Ciudad de México se convirtió en el campo de batalla para decenas de fans de Call of Duty: Mobile durante el evento Battle of Champions, organizado por Gamers Unite. Jugadores de todos los niveles, desde amateurs hasta veteranos, se dieron cita para vivir una jornada repleta de adrenalina, competencias y grandes sorpresas.

Entre los asistentes destacaron cosplayers profesionales como Machika, quien impresionó con su interpretación de Sophia Mítica, además de fanáticos disfrazados de superhéroes y hasta un espontáneo “Jesucristo”. Familias completas, parejas y hasta abuelos con sus nietos llenaron el recinto, demostrando que la pasión por los videojuegos no tiene edad.

En cuanto a la competencia, el primer duelo fue protagonizado por el equipo de la CODMunidad, que arrancó con fuerza, poniendo en aprietos al equipo de creadores de contenido conformado por iGrowan, Kafai, Rido, Ale Meow y Santana Glock. Aunque el marcador se mantuvo parejo (155-155), los influencers lograron cerrar con fuerza y se llevaron la victoria con un resultado de 200 a 156 en Punto Caliente.

Más tarde, Team Donato se impuso con autoridad sobre Team Antronixx con un marcador de 200 a 110, con Donato brillando como el MVP gracias a 40 bajas y 19 asistencias. iGrowan también destacó con 37 bajas y 27 asistencias, mientras que Kreck fue el mejor de Team Antronixx.

Aunque la revancha quedó pendiente, el evento cerró con un ambiente de emoción y camaradería gamer. Fans y jugadores ya esperan con ansias la próxima edición del Battle of Champions.

Tuvimos la oportunidad de charlar con Ricardo Meyer, Creador de contenido de Call of Duty Mobile

Rido Meyer como es conocido en el universo del internet, el jóven venezolano estuvo presente en el Battle of Champions

Estoy sumamente emocionado como creador de contenido ya casi una década y tantos videos y tanto esfuerzo y dedicación siempre tener esta oportunidad de compartir no solamente con la comunidad, en este caso con una multinacional tan grande y tan emblemática para todos los mexicanos.

Rido ha vivido en muchas partes del mundo, su trabajo lo ha llevado de Sudamérica hasta Calgary, una ciudad de Canadá donde radica actualmente junto a su esposa (Jenny Márquez), a quién conoció por medio de los videojuegos y que junto a él comparten la misma pasión.