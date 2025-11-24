Sebastián Abreu va por su primer gran título como DT en Liga BBVA MX

Sebastián Abreu está listo para dejar una nueva huella en el fútbol mexicano. El histórico delantero uruguayo, hoy convertido en técnico, ha sorprendido al meter a Xolos en la liguilla del Apertura 2025, y ahora sueña con algo inédito: levantar su primer campeonato como entrenador en la Liga BBVA MX.

Lo hace con la misma valentía que lo hizo famoso, como aquel penal a lo Panenka en Sudáfrica 2010, pero ahora desde la banca y con una idea clara: competir sin miedo ante gigantes como Tigres, su primer rival.

Abreu y su conexión con México: casi 30 años de historia

El nombre Sebastián Abreu siempre ha tenido un espacio especial en el fútbol mexicano. Desde su primera llegada en 1999 con Tecos, el uruguayo dejó una marca imponente como goleador. Pasó también por Cruz Azul —donde fue campeón de goleo— además de América, Dorados, Monterrey, San Luis y Tigres. Su adaptación al país fue tal, que México terminó siendo uno de los sitios donde más disfrutó su carrera.

Ahora, desde la dirección técnica, su historia vuelve a escribirse. Xolos apostó por su liderazgo tras su primera experiencia en México como DT con Dorados, y el uruguayo no ha fallado: ha transformado un equipo inestable en uno competitivo, disciplinado y emocionalmente fuerte.

En entrevista reciente con Radio Sport 890 AM, Abreu explicó que este presente no es casualidad: “Es consecuencia de los años de experiencia acumulados. Perú, Bolivia, Uruguay, El Salvador… todo eso me preparó para este desafío en la Liga BBVA MX”.

Xolos sueña y Abreu quiere hacer historia en la Liga MX

Con seis partidos entre él y la gloria, Abreu enfrenta el reto más grande de su carrera como entrenador. No será sencillo: Tigres, su exequipo, llega como favorito. Pero Abreu conoce el ecosistema de la Liga MX, sabe competir y tiene algo que pocos poseen: una personalidad magnética que hace creer a sus jugadores.

El “Loco”, hoy más estratega que goleador, vive este momento como una oportunidad de oro. No quiere que su paso por México como técnico sea anecdótico. Quiere consagrarse. Quiere, finalmente, un título que confirme su crecimiento en los banquillos. Y en Tijuana lo creen posible.