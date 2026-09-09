Sebastián Cáceres llega a España y lanza inesperado dardo a la Liga MX

Sebastián Cáceres comenzó oficialmente su aventura en Europa. El exdefensor del América fue presentado este miércoles como nuevo futbolista del Celta de Vigo y aprovechó su primera conferencia para hablar sobre las diferencias que ha encontrado entre LaLiga y la Liga BBVA MX.

Después de seis años en México, el uruguayo considera que los partidos se desarrollan de una manera muy diferente.

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“En la liga mexicana hay muchas más transiciones, también por el hecho de que hay bastante desorden. Acá son partidos más tácticos, más ordenados, más difícil de romper la línea defensiva”, explicó Cáceres.

El defensor incluso considera que esa diferencia ayuda a entender por qué suelen producirse partidos con más anotaciones en México. “Allá hay muchos goles por el desorden, transiciones rápidas. Eso es de las principales diferencias que he notado”, agregó.

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Sebastián Cáceres cumplió su objetivo de jugar en Europa

Cáceres dejó al América después de seis años y firmó con el Celta de Vigo hasta junio de 2030.

El uruguayo reconoció que las últimas semanas antes de concretar su salida fueron complicadas debido a la incertidumbre alrededor de la negociación.

“La última semana fue cuando pasé más ansiedad porque también tenía partidos y jugaba durmiendo poco”, confesó.

Incluso reveló que llegó a disputar uno de sus últimos encuentros con las Águilas después de dormir solamente cuatro horas.

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Álvaro Fidalgo recomendó el Celta a Cáceres

Antes de tomar la decisión, Cáceres buscó referencias sobre su nuevo club y una de las personas con las que habló fue Álvaro Fidalgo.

El uruguayo describió al exjugador del América como uno de sus mejores amigos y aseguró que el español le recomendó aprovechar la oportunidad.

Ahora Cáceres espera sus primeros minutos oficiales con el Celta después de haber estado en el banco durante el empate 1-1 ante Getafe.