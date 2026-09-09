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David Alaba: cuál era el sueldo que tenía en Real Madrid antes de poder llegar a Club América

Alaba suena como posible refuerzo del América y su principal complicación será igualar un salario altísimo

David Alaba: cuál era el sueldo que tenía en Real Madrid antes de poder llegar a Club América
Alaba suena para el América.|Foto: Instagram Alaba.

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que la ficha de David Alaba le da una ventaja al Club América para su fichaje, su salario podría ser una complicación. El defensor austríaco quedó como agente libre después de terminar su vínculo con el Real Madrid en junio de 2026, por lo que no habría que pagar una transferencia, pero sí su alta compensación económica anual.

El América sabe que tener al austríaco es casi una garantía de ganar trofeos por el extenso palmarés de Alaba. Sin embargo, convencerlo implicaría afrontar un sueldo importante, especialmente por lo que percibía durante su etapa con el conjunto español, siendo el tercer mejor pagado de la institución.

David Alaba

El increíble salario de David Alaba antes de salir del Real Madrid

De acuerdo con Capology, Alaba era el tercer futbolista mejor pagado del Real Madrid antes de su salida. El austríaco tenía un salario de 22.5 millones de euros, solamente por detrás de Kylian Mbappé, con 31 millones, y Vinícius Jr., con 25 millones.

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La cifra lo colocaba por encima de figuras como Federico Valverde y Jude Bellingham. Por eso, aunque el América podría incorporar al defensor sin pagar una ficha de transferencia, su salario representa el principal obstáculo para concretar una operación de este nivel.

david alaba liga mx america

¿Qué se sabe del posible fichaje de Alaba por el América?

Alaba terminó su contrato con el Real Madrid en junio de 2026 y quedó como agente libre. Su última aparición con el club había sido el 23 de mayo, mientras que posteriormente disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Austria, donde fue capitán. El interés del América por este defensa fue dado a conocer en Europa por el periodista Mateo Moretto, pero luce complejo.

David Alaba y Florentino Pérez Real Madrid, hoy pretendido por el Club América

Hasta el momento no existen negociaciones avanzadas ni mucho menos un acuerdo. Se trata de un interés que todavía debe continuar para convertirse en una operación concreta, por lo que el salario del defensor de 34 años será uno de los puntos que deberá analizar la directiva.

La ventaja para América está en que Alaba es agente libre y no tendría que pagar una cantidad por sus derechos federativos. El reto estaría en convencerlo con un proyecto y, principalmente, con condiciones económicas acordes con las que tuvo en el Real Madrid.

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