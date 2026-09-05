América prepara otro fichaje tras la salida de Sebastián Cáceres: estos son los candidatos

El mercado todavía no estaría cerrado para el América. Después de concretar la salida de Sebastián Cáceres rumbo al Celta de Vigo, las Águilas mantienen la búsqueda de un nuevo defensor para completar su plantilla de cara al resto del Apertura 2026.

La salida del uruguayo dejó una vacante importante en la zaga azulcrema y Guillermo Almada reconoció públicamente que la directiva trabaja para encontrar un futbolista que pueda elevar la competencia interna.

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“Vamos a buscar algún reemplazo que nos dé un salto de calidad en el equipo. Siempre que encontremos las características que buscamos”, explicó el entrenador americanista tras confirmarse la partida de Cáceres.

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¿Quiénes podrían llegar al América?

Uno de los principales nombres es Rafael Fernández, defensor de Xolos de Tijuana que puede desempeñarse tanto como central como lateral.

Su polivalencia sería uno de los factores que lo convierten en una alternativa atractiva para las Águilas, que buscan cubrir el espacio dejado por Cáceres sin perder variantes dentro de la última línea.

Sin embargo, no sería el único futbolista de Xolos que aparece entre las posibilidades. Alejandro Gómez también ha sido colocado entre las alternativas que analiza el conjunto crema.

A ellos se suma Eduardo Águila, defensor del Atlético de San Luis que habría sido seguido desde tiempo atrás por el conjunto de Coapa y cuyo nombre vuelve a tomar fuerza ante la necesidad de incorporar un central.

Por ahora no existe una operación cerrada por ninguno de ellos y tampoco se ha confirmado una oferta formal, por lo que América continúa evaluando alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

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América tiene poco tiempo para cerrar otro fichaje

La directiva de las Águilas tendrá que acelerar cualquier negociación que pretenda concretar.

Y es que el cierre de registros de la Liga MX está programado para el próximo 11 de septiembre, por lo que América cuenta con pocos días para encontrar al futbolista que complete su defensa.

Dentro de la plantilla, Almada todavía cuenta con opciones como Ramón Juárez, Miguel Vázquez e Israel Reyes para ocupar la posición que dejó Cáceres. Sin embargo, el propio entrenador dejó abierta la puerta para sumar competencia y profundidad.