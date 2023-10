Este sería el nuevo ’10' de la Selección Mexicana tras la baja de Alexis Vega

El ’10' de la Selección Mexicana tiene nuevo dueño. El dorsal de honor en la plantilla del combinado nacional será de otro jugador, luego de que Alexis Vega fuera el portador, pero la baja en Chivas y de juego en los últimos meses lo dejó fuera, para heredar el número a alguien más.

Incluso, parecía que esa casaca sería por muchos años de Vega, pues hasta en el mundial fue quien la tuvo, ahora, al menos en estos encuentros amistosos, Azteca Deportes pudo saber quien será, en espera de ser la nueva figura de México como lo ha sido en su club.

Sebastián Córdova será el nuevo ’10' de la Selección Mexicana

Dentro de las opciones había varios jugadores que pudieron haberla ocupado; por ejemplo, Orbelín Pineda, quien ya ha utilizado el ’10', o incluso Henry Martín pudo sorprender ya que en alguna ocasión también ocupo ese dorsal, pero hara el dueño será Sebastián Córdova, futbolista de los Tigres, que en selecciones inferiores uso ese número.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana contra Ghana y Alemania?

Córdova estrenará ese nuevo dorsal frente a Ghana y Alemania, duelos amistosos que tiene la escuadra de Jaime Lozano esta Fecha FIFA. El 14 será en Charlotte, Carolina, en el US Bank Of America, contra los africanos; para tres días más tarde será en Philadelphia, en el Financial Lincoln Field, frente a los teutones.

Ambos duelos los podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, el primero en punto de las 6:50 PM; muentras que el segundo será a las 5:50 (ambos tiempo del centro de México)