Selección Mexicana sumaría su primer baja para amistoso vs Paraguay

Sebastián Córdova fue uno de los mediocampistas convocados por Gerardo ‘Tata’ Martino para enfrentar a la Selección de Paraguay en un choque amistoso el próximo 31 de agosto, en Atlanta, pero la participación del jugador de los Tigres está en duda.

Miguel Herrera, técnico de los Felinos, reveló que el joven mexicano sufrió una lesión, que podría ser leve o un poco grave, por lo que dependerá del diagnóstico si acude a la cita con la Selección Mexicana o no.

Te recomendamos: VIDEO: Jugador de América “vende botana” para completar para su pasaje

Carlos Acevedo se compromete con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Se le hicieron estudios a Córdova para conocer el grado de su lesión

El ‘Piojo’ Herrera habló sobre la lesión del ‘17’ de los Felinos en rueda de prensa, previo a recibir al Necaxa en el Volcán, donde mencionó que aún desconoce si podrá jugar en los próximos días.

“Trae una molestia desde el partido pasado, se fue a hacer un estudio. Esperamos que sea sólo un golpe, pero si está muy adolorido, probablemente no inicie; vamos a esperar lo que diga el estudio”, confesó Herrera sobre la situación de Sebastián Córdova.

Al ‘Piojo’ se le cuestionó si él canterano del América podría viajar a Atlanta para reportar con la Selección Mexicana de Gerardo Martino de cara al duelo amistoso contra el combinado Guaraní; esto fue lo que respondió.

“Si el estudio dice que tiene una pequeña lesión o está muy fuerte el edema, probablemente (no pueda ir con México), porque si no juega con nosotros difícilmente pueda llegar a media semana. Vamos a ver, no me puedo adelantar”, respondió el entrenador de los Tigres.

Te recomendamos: VIDEO: Chivista pide sacar al América de Liga MX para que no humille a más equipos

Córdova es pieza fundamental en el sistema de Tigres

Sebastián Córdova disputó los 90 minutos tanto contra Monterrey en el Clásico Regio, como en la visita a C. U. para enfrentar a los Pumas, destacando que él es uno de los jugadores Felinos con más minutos en el torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.