Sebastian Fundora noquea a Keith Thurman para retener el título superwelter del CMB

El estadounidense Sebastian Fundora reafirmó su estatus como campeón mundial del peso superwelter tras imponerse de manera contundente al veterano Keith Thurman en una pelea celebrada el 28 de marzo de 2026 en Las Vegas. El combate concluyó en el sexto asalto, cuando el árbitro detuvo la contienda decretando nocaut técnico a favor del monarca.

Desde los primeros minutos, Fundora dejó en claro su estrategia: aprovechar su notable ventaja física. Con una estatura cercana a los dos metros y mayor alcance, el campeón mantuvo a raya a Thurman mediante un jab constante y combinaciones largas que le permitieron dominar la distancia. El retador, ex campeón mundial, tuvo dificultades para acortar el espacio y conectar golpes efectivos.

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A medida que avanzaron los rounds, la superioridad de Fundora se hizo más evidente. Su volumen de golpeo y precisión comenzaron a desgastar a Thurman, quien se vio obligado a retroceder y resistir el castigo. Para el quinto episodio, el dominio del campeón era claro, acorralando a su rival contra las cuerdas y castigando con combinaciones cada vez más contundentes.

El desenlace llegó en el sexto asalto, cuando Fundora intensificó su ofensiva y provocó daños visibles en el rostro de Thurman. Ante la falta de respuesta y el castigo acumulado, el árbitro intervino para detener la pelea, evitando mayores consecuencias para el retador.

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Con esta victoria, Fundora suma un triunfo importante en su carrera y consolida su reinado en las 154 libras. Su desempeño evidenció una evolución tanto en lo técnico como en lo táctico, posicionándolo como uno de los nombres más sólidos de la división.