Cruz Azul estaría buscando portero. En la Máquina habrá varios movimientos de cara al Apertura 2023, primero tendrá que llegar el nuevo Director Deportivo, para después nombrar a su estratega, y con base en eso podría haber cambios en la platilla del combinado celeste.

Uno de los primeros que podría salir del plantel es Sebastián Jurado. El portero de los celestes, estaría muy cerca de arribar con los Bravos de Juárez, en la frontera del país. De hecho, desde el certamen pasado este equipo ya lo había buscado, pero por petición de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, el guardameta no salió del club.

Los porteros que podrían sustituir a Sebastián Jurado en Cruz Azul

Ahora, tras la posible baja del exarquero de Veracruz, Cruz Azul tendría que buscar un reemplazo. Si bien, el titular había sido Andrés Gudiño, estarán dispuestos a traer a alguien que le haga competencia en el arco de los celestes.

Entre las opciones han saltado nombres como el de Tiago Volpi, de Toluca, o incluso el de Camilo Vargas del Atlas. Ahora ha saltado otro y se trata de Kevin Mier, guardameta colombiano que estaría también en la mira de Iván Alonso.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Clausura 2024?

Tras un semestre para el olvido, Cruz Azul se prepara para el Clausura 2024, que dará inicio el próximo el próximo 12 de enero, con tres encuentros —programadas al momento de hacer la nota—: Necaxa vs Toluca, Puebla vs Tigres y FC Juárez vs América.

Por su parte, la Máquina vivirá sus primeros momentos del siguiente torneo el sábado 13 de enero, cuando reciban en el Estadio Azteca al Atlas. Cabe mencionar que estas fechas son tentativas, el calendario se confirmará una vez que finalice el Apertura 2023 el próximo 17 de diciembre, cuando se dispute la Gran Final.