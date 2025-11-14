Seguro no sabías que Javier Aguirre está a punto de cumplir este inédito récord con la Selección Mexicana

Javier Aguirre buscará ser el mejor entrenador de la Selección Mexicana en toda la historia y para alcanzarlo va por buen camino, ya que de momento es el que tiene más campeonatos, hito que lo llevo a ser nominado al The Best por la FIFA . Ahora, el “Vasco” va por un inédito récord que solo ostentan los mejores.

Aguirre está a 5 partidos ganados de convertirse en el entrenador de la Selección Nacional con más victorias, récord que por el momento tiene Bora Milutinovic, quien dirigió al equipo en 2 etapas. Si bien el extécnico del Atlético de Madrid no logrará la hazaña en la Fecha FIFA de noviembre, le servirá salir victorioso ante Uruguay y Paraguay, partidos que transmitirá TV Azteca , para acercarse a la cifra.

X El “Vasco” está a 5 victorias de ser el técnico más ganador de la Selección Mexicana

Las victorias que tiene que alcanzar Javier Aguirre para obtener el récord

El “Vasco” actualmente suma 48 victorias en 79 partidos dirigidos en el combinado azteca durante 3 etapas: mundiales Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y México 2026. De acuerdo con Récord, el entrenador registra un porcentaje de victorias de 67.53%, el segundo mejor registrado en la historia de la selección Nacional.

Javier deberá superar en primera instancia a Ignacio Trelles, quien es el segundo entrenador de la Selección Mexicana con más victorias, al registrar 50 en 106 encuentros. “Nacho” estuvo al mando en 5 ocasiones y registró 59.95 de triunfos. Estas fueron sus gestiones: 1957, 1969-1962, 1965-1969, 1975-1976 y 1990-1991.

Bora es quien ostenta el récord con 52 partidos ganados en 104 partidos dirigidos. El yugoslavo fue el entrenador de la única Selección Nacional que ha avanzado hasta Cuartos de Final en México 1986. Estuvo al mando en 2 etapas e incluso calificó al equipo al Mundial de Francia 1998, pero fue despedido.

Los partidos en los que Javier Aguirre podrá obtener el récord

Javier Aguirre tiene la posibilidad de igualar a Ignacio Trelles en la Fecha FIFA de noviembre, en caso de derrotar a Uruguay y Paraguay. Será hasta 2026 cuando por fin puede obtener el récord durante los partidos amistosos de enero, cuando el combinado azteca emprenda una gira por Centroamérica, según informó el periodista David Medrano Félix.

En caso de que no logre buenos resultados, “Vasco” podría convertirse en el técnico más ganador de toda la historia de la Selección hasta el Mundial 2026, el mejor de los escenarios, debido a que el torneo se disputará por tercera ocasión en México.