Los equipos que nunca se quedaron fuera de Repechaje o Liguilla

El Torneo Clausura 2023 será el último que tenga Repechaje, pues para el Apertura 2023 se volverá al formato anterior donde clasifica a Liguilla los primeros ocho lugares.

En este torneo, los equipos que disputarán el repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos. Por lo que, los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas.

Los cuatro equipos que lograron su boleto directo a los Cuartos de Final en el Clausura 2023 son: Monterrey en primer lugar con 40 puntos, América en segundo con 34 puntos, Chivas en tercero con 34 puntos y Toluca en cuarto con 32 puntos.

Han sido seis torneos en los que ha estado el Repechaje, se implementó desde el torneo Guard1anes 2020, tuvo una duración de seis torneos y terminó beneficiando a varios equipos para ilusionarse con poder clasificar a la Liguilla.

Aunque, son seis equipos los que se mantuvieron como protagonistas en los últimos torneos al siempre estar clasificados al Repechaje o directamente a la Liguilla.

Los equipos que siempre se mantuvieron entre los primeros doce lugares son: Monterrey, América, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Puebla.

La Máquina fue el único que logró levantar el título entre los equipos protagonistas de los últimos seis torneos. Y el América fue el único que en los seis torneos logró clasificar en los primeros cuatro lugares y tuvo su pase directo a la Liguilla.

Así quedaron los equipos en los seis torneos

La posición en la que quedó cada equipo fue:



América : Ap 2020: tercer lugar, Cla 2021: segundo lugar, Ap 2021: primer lugar, Cla 2022: cuarto lugar, Ap 2022: primer lugar y Cla 2023: segundo lugar.

: Ap 2020: tercer lugar, Cla 2021: segundo lugar, Ap 2021: primer lugar, Cla 2022: cuarto lugar, Ap 2022: primer lugar y Cla 2023: segundo lugar. Chivas : Ap 2020: séptimo lugar, Cla 2021: noveno lugar, Ap 2021: décimo lugar, Cla 2022: sexto lugar, Ap 2022: noveno lugar y Cla 2023: tercer lugar.

: Ap 2020: séptimo lugar, Cla 2021: noveno lugar, Ap 2021: décimo lugar, Cla 2022: sexto lugar, Ap 2022: noveno lugar y Cla 2023: tercer lugar. Cruz Azul : Ap 2020: cuarto lugar, Cla 2021: primer lugar, Ap 2021: octavo lugar, Cla 2022: octavo lugar, Ap 2022: séptimo lugar y Cla 2023: octavo lugar.

: Ap 2020: cuarto lugar, Cla 2021: primer lugar, Ap 2021: octavo lugar, Cla 2022: octavo lugar, Ap 2022: séptimo lugar y Cla 2023: octavo lugar. Monterrey : Ap 2020: quinto lugar, Cla 2021: cuarto lugar, Ap 2021: noveno lugar, Cla 2022: séptimo lugar, Ap 2022: segundo lugar y Cla 2023: primer lugar.

: Ap 2020: quinto lugar, Cla 2021: cuarto lugar, Ap 2021: noveno lugar, Cla 2022: séptimo lugar, Ap 2022: segundo lugar y Cla 2023: primer lugar. Puebla : Ap 2020: doceavo lugar, Cla 2021: tercer lugar, Ap 2021: séptimo lugar, Cla 2022: quinto lugar, Ap 2022: octavo lugar y Cla 2023: onceavo lugar.

: Ap 2020: doceavo lugar, Cla 2021: tercer lugar, Ap 2021: séptimo lugar, Cla 2022: quinto lugar, Ap 2022: octavo lugar y Cla 2023: onceavo lugar. Tigres: Ap 2020: sexto lugar, Cla 2021: décimo lugar, Ap 2021: cuatro lugar, Cla 2022: segundo lugar, Ap 2022: quinto lugar y Cla 2023: séptimo lugar.

