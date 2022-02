Las razones que dejaron a Miguel Layún fuera de la Selección Mexicana

México. Por los últimos resultados de la Selección Mexicana en el octagonal eliminatorio de Concacaf para la Copa del Mundo Qatar 2022 han ocasionado fuertes críticas para el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, principalmente por la forma de jugar y los jugadores que ha escogido para enfrentar estos encuentros.

Los analistas y aficionados se preguntan porqué algunos jugadores no están en la Selección Azteca, un ejemplo es Miguel Layún.

El nivel de Layún ha mejorado en el América, es por eso que su regreso a la Selección Mexicana es esperado y que pueda disputar el Mundial en Qatar.

“Desde hace un año estoy tranquilo conmigo, con mi persona, con mis emociones y con mis situaciones. Sería feliz de regresar a la Selección, de llegar y aportar lo que pueda, si me toca jugar, si me toca estar en la banca, si es seguir encaminando a los jóvenes a que exploten su potencial, si es exigiendo ahí dentro, lo que sea que me toque entendiendo los roles que hay, iría feliz de la vida”, declaró Miguel Layún en entrevista para el Werevertumorro hablando sobre todo lo sucedido en los últimos años con la Selección Azteca.

Miguel (Layún) cuando estés a un buen nivel te llamaré: Gerardo Martino

Layún habló sobre su ausencia en la etapa de Gerardo Martino: “Hace un año y medio, más o menos, que terminé de pasar un proceso emocional, me permitió dejar de lado muchas pendejadas que había hecho, ya tuve las llamadas, ofrecí disculpas y la respuesta del ‘Tata’ siempre fue muy sincera ‘Miguel, tú estarás el día que yo consideré que deportivamente tienes que estar’”.

Sobre sus últimas llamadas a la Selección Azteca el jugador americanista apuntó : “Había veces que te pones a pensar si voy a la selección para no jugar, entonces también tu entorno dice que tú eres mejor que este, te empiezan a comer la cabeza y con el ego así dices ‘no, por qué voy a ir’, pendejamente terminas yendo al amistoso, a la Fecha FIFA y puede pasar que aunque estés, no estás, no disfrutas, no entregas lo que puedes entregar, dejas de vivirlo y es una lástima, porque cuando volteas la cara dices ‘qué pendejo’, aunque tuvieras el mundo a tus pies, sigue siendo el sueño que tuviste siempre”.