La Selección Mexicana tendría rival europeo para noviembre

La Selección Mexicana de futbol continúa buscando rivales previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, según David Medrano los directivos del combinado azteca están buscando rivales nórdicos para enfrentarlos previo a su debut mundialista.

Para los últimos partidos que sostendrá el combinado de Gerardo Martino días antes de Qatar 2022 en Girona han surgido nombres como el de Suecia, sin embargo otras escuadras se han sumado a las opciones para convertirse en el rival de la Selección Azteca.

México 0-3 Uruguay | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

Noruega de Erling Haaland podría enfrentar a México

Además de Suecia, a la lista de selecciones se agregó Noruega de la estrella mundial Erling Haaland y Finlandia, pues estos rivales estarían en el radar de la Dirección de Selecciones Nacionales, ya que el entrenador argentino, Gerardo Martino ha pedido un rival de Europa como parte de los partidos amistosos previos a la justa mundialista que arrancará el 21 de noviembre en Doha, Qatar.

Tata Martino solicitó un rival europeo

Previo al partido contra Uruguay, el estratega de México reveló que le gustaría enfrentar a un rival de Europa, pero entiende que por las fechas y los torneos que se empalman no es posible encontrar rivales fácilmente.

“Es muy fácil, conseguimos los rivales que podemos conseguir, no siempre se pueden elegir los rivales que queremos o necesitamos. Tratamos de conseguir rivales similares, no es fácil, nos está costando terminar de confirmar los rivales, me hubiera gustado jugar con un rival europeo y resulta que tienen Nations League, desde ese lugar se explica, es fácil observar desde afuera”, comentó en rueda de prensa.

Te puede interesar: Roberto Carlos espera ver a Chicharito con la Selección Mexicana

Próximos partidos de la Selección Mexicana

El combinado azteca continúa su preparación rumbo al mundial de Qatar 2022, pues este domingo 5 de junio se verán las caras ante su similar de Ecuador , duelo que terminará con la gira de partidos por Estados Unidos, para el 11 de junio contra Surinam arrancar su camino en la Nations League de la Concacaf.

Te puede interesar: La Selección Mexicana enfrentará a Perú en septiembre