Carlos Salcido confesó que pudo haber jugado en uno de los grandes de la Premier

Ciudad de México.- Carlos Salcido ha sido uno de varios futbolistas mexicanos que han tenido la oportunidad de cumplir el sueño de poder jugar en el Viejo Continente.

Salcido estuvo en PSV entre 2006 y 2010, donde ganó dos ediciones de la liga local y una de la Supercopa de Holanda. Rodríguez, que actualmente juega en Lobos BUAP, defendió los colores del elenco holandés entre 2008 y 2011, donde ganó una Supercopa de Holanda.

Por el PSV también han pasado los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno. En la actualidad forman parte del plantel Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

En una entrevista, el mexicano confesó que estuvo muy cerca de fichar por uno de los equipos más grandes y con más historia de la Premier League, el Liverpool.

Salcido en la mira de un grande

Tras su gran paso por el PSV, los ojos de grandes equipos de Inglaterra tenían en la mira al mexicano para poder ficharlo, uno de ellos era el poderoso Liverpoo, quién en ese entonces estaba al mando de Kenny Dalguish y donde militaba el uruguayo Luis Suárez antes de emigrar al FC Barcelona.

De todas maneras, ese traspaso no pudo se concretado y fue nuevo refuerzo del Fulham. En los Blancos, estuvo entre los años 2010-11. En el conjunto inglés disputó una gran cantidad de partidos, convirtiéndose en titular indiscutible y siendo nominado en el equipo ideal de la Premier.

“Yo cuando llegué a Inglaterra, estuve muy cerca de fichar con el Liverpool y no fichar con ellos y me fui al Fulham, siempre mi sueño fue jugar en Liverpool, jugué contra el Liverpool y sabía lo del estadio y todo lo que pasaba, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool, siempre es uno de los equipos que yo apoyo en Champions, fue una parte donde me quedé con esa espinita” platicó el mexicano.

¿Se imaginan poder haber visto al Carlos Salcido en el Liverpool con Luis Suárez?