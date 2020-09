Gerardo Martino sí tomaría en cuenta a Funes Mori

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino no le cierra las puertas a ningún futbolista, incluso a jugadores naturalizados, como el sonado caso del atacante Rogelio Funes Mori, al conseguir la nacionalidad mexicana.

El timonel explicó que en el momento que quede arreglado su proceso en México podrá ser contemplado, pero por ahora se mantiene al márgen.

(Hoy) Funes Mori es un jugador no convocable, en el momento que culmine su nacionalización y pueda ser tomado en cuenta, será tomado en cuenta. No hay que hablar de supuestos, todavía no es una realidad

Explicó que el motivo de no pensar en el jugador de Rayados por ahora, es que llama a jugadores que legalmente puedan participar.

“Convoco a jugadores que legalmente puedan integrarse y que puedan ser un aporte a la Selección Mexicana”, continuó el” Tata”.

Lamenta decisión de Luis Montes de retirarse de la Selección Mexicana

Martino habló también del caso de Luis Montes, el futbolista del León que pidió no ser convocado a la selección mexicana. Lamentó el hecho ya que lo considera el mejor de la Liga MX.

“En el caso del Chapo, fue nuevo para ustedes pero él hizo contacto conmigo después de los partidos de octubre, para comunicarme su decisión”, dijo el argentino este mediodía en conferencia de prensa.

“Antes de la Copa Oro le hice saber que estaría bien darse otra oportunidad, pero tras esa fecha FIFA, me comunicó el deseo de no estar y lo lamento mucho, porque creo que es el mejor jugador que tiene la Liga MX. No sé si fuera por la edad o por no haber tenido minutos en los últimos partidos”, finalizó el estratega.

La Selección Nacional enfrentará en partido amistoso a Guatemala, en el Estadio Azteca el próximo 30 de septiembre.