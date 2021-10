Honduras toma drástica decisión para ir al Mundial de Catar

La Selección de Honduras anunció la noche del miércoles que el entrenador Fabián Coito ha sido despedido del puesto de director técnico, al tener al conjunto al fondo del Octagonal de la Concacaf.

Pensando en que aún pueden revertir la situación para poder ir al mundial, decidieron apartar al timonel Coito, que no ha cumplido con las expectativas que se tenían. De los últimos 3 juegos que eran determinantes para las aspiraciones, apenas consiguieron una unidad.

Los últimos resultados de Honduras en la Concacaf

Las ocho selecciones de la Concacaf tuvieron intensa actividad en la última semana, que fue fecha FIFA. Honduras no llegó como el último a esta serie de encuentros, pero luego de celebrar los 3 cotejos, la situación empeoró.

Honduras vs Costa Rica: Jugando en casa, el pasado 7 de octubre, Honduras empató sin goles ante los ticos en un juego que se visualizaba complicado.

México vs Honduras: En el juego más complicado, Honduras se metió al Estadio Azteca y terminó derrotado por 3-0. Sebastián Cordova, Hirving Lozano y Rogelio Funes Mori fueron los jugadores que marcaron.

Honduras vs Jamaica: El peor resultado cayó el miércoles, pues regresando a casa, en donde no podían dejar escapar unidades, los hondureños fueron derrotados por 0-2. El descalabro no fue soportado por la dirección deportiva de la selección y provocó una sacudida.

Carlos Ramirez/Carlos Ramirez Eddie Hernandez of Honduras during the game Mexico vs Honduras, corresponding to CONCACAF World Cup Qualifiers road to the FIFA World Cup Qatar 2022, at Azteca Stadium, on October 10, 2021.



Las participaciones de Honduras en Mundiales de Futbol

Honduras busca alcanzar su cuarta Copa del Mundo e ir a Catar 2022. Previamente fueron partícipes del Mundial de España 1982. Pasaron muchos años hasta que lograron volver a una justa mundialista y participaron en Sudáfrica 2010.

Y dándole seguimiento al buen paso en la Concacaf lograron colarse en el certamen de Brasil 2014. Para Rusia 2018 se quedaron en la orilla.

La Bicolor ahora busca entrenador y cambiarle todo el estilo al equipo, para luchar por uno de los boletos. Concacaf reparte tres boletos y medio.

Si ahora terminara el clasificatorio, México que es líder iría directo al Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, en tanto que Panamá lucharía por el repechaje.