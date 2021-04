La Selección Azteca Femenil Sub 20 perdió 1-0 ante Brasil

La Selección Azteca Femenil Sub 20 volvió a perder uno por cero ante su similar de Brasil en el segundo partido de preparación disputado en el Centro de Alto Rendimiento, sin embargo para la estratega Maribel Domínguez el resultado de este día no reflejó lo sucedió en la cancha y resaltó el gran esfuerzo y nivel mostrados por las futbolistas mexicanas.

“De mi equipo me gustó todo, pienso que estamos en el inicio de un proceso importante, que estamos en un proceso para seguir fortaleciéndonos, estoy contenta, pero el resultado no acompaña con lo que algunas veces se hace en el campo. Me gusta ganar no me gusta perder, pero estoy tranquila por el funcionamiento del equipo, pienso que estamos encontrando esas pequeñas asociaciones y que hay jugadoras que vienen de otro proceso y no me quita el sueño haber ver perdido. Éste equipo tiene bastante de fútbol”, aseguró Maribel Dominguez.

Este es el segundo compromiso de la Selección Azteca bajo el nuevo proceso de Maribel Domínguez como entrenadora del combinado juvenil y aunque en ambos compromisos se perdió por sólo un gol, el nivel mostrado por el conjunto nacional llena de orgullo y optimismo a la estratega de 42 años.

“Creo que mis jugadoras tienen muchas ganas, mucha garra, y mucha pasión pero también es cierto que hay que respetar a los rivales (Fair Play), nuestro fútbol es fuerte y duro pero una cosa es jugar y otra cosa es manchar el partido Jugamos contra una de las mejores selecciones del Mundo, nosotros tenemos que estar en ese nivel. Antes jugar contra Brasil era una diferencia abismal y ahora hemos ido ganando terreno”.

Maribel Domínguez también habló sobre la falta de contundencia del equipo, un aspecto que le urge corregir, pues es consciente de que no se pueden dar el lujo de fallar ante rivales como Brasil.

“Pienso que aquí lo importante es que estemos adecuándonos al modelo de juego; obviamente en la zona uno (que es la defensiva) hacia la zona dos (que es de construcción) tenemos claro lo que tenemos que hacer y como lo hemos planteado. Donde tenemos que mejorar es en la zona tres que es la de la definición, ahora tenemos que trabajar mucho, tener más tranquilidad en la zona tres y tenemos que trabajar para ser más efectivos”.