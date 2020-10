La Volpe se arrepiente de dejar fuera a tremenda figura en Alemania 2006

El proceso de Ricardo La Volpe al frente de la selección azteca, tienen un episodio en particular que marcó su paso por el cuadro mexicano: No convocar a Cuauhtémoc Blanco al mundial de Alemania 2006 y el argentino por fin reveló los motivos.

“Le digo a Cuauhtémoc, tírate a la izquierda, pasado el partido, cada vez que Cuautémoc la agarra ya no tenia la explosión, ya no era el Cuauhtémoc desequilibrante, era el inteligente y pasador, cada pelota que agarró lo hizo muy bien, la aguantó no la perdió nunca y puso el pase de gol a Jaime Lozano”, explicó el bigotón.

La Volpe hubiera llevado a Cuauhtémoc en lugar del Guille.

La Volpe declaró que de haber sabido que no tendría a Guillermo Franco, por una lesión muscular que sufrió en los amistosos previos al Mundial, el convocado habría sido Blanco.

“Ni era Omar Bravo, ni era ‘Kikin’, el desequilibrante era el Guille, el goleador de Rayados, el 10 de San Lorenzo, pero al Guille no lo tuve. Si yo hubiera sabido que el Guille no se iba a recuperar, el Guille se tenía que haber quedado fuera y haber llevado a Cuauhtémoc, pero yo qué sabía que no se iba a recuperar”, sentenció La Volpe.