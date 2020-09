Los delanteros del futuro de la Selección Azteca

El fútbol solo se gana con goles. La selección mexicana los necesita para trascender y por ello el ataque mexicano tiene responsabilidad importante actualmente.

“Centrodelanteros capaces de finalizar una jugada bajo diferentes circunstancias de diferentes características, hoy tenemos menos, hoy tenemos dos o tres delanteros, no más, en los 80’s 90’s había más, había más competencia o se dieron más en esa época”, confesó Ricardo Peláez.

Los goleadores como Hugo Sánchez, Luis García o Carlos Hermosillo están en extinción.

“Sin duda estaba Hugo Sánchez como máximo estandarte, con carrera exitosa en Europa, Luis Flores, después veníamos Hermosillo con un servidor, después Luis García, ya empezaba Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador había 6-7 delanteros compitiendo permanentemente por los puestos de Selección Nacional”, explica el ahora directivo de las Chivas.

Hoy la confianza recae en Raúl Jiménez, aunque por detrás se asoman nombres como José Juan Macías, entre otros.

“Está apareciendo Jiménez, eso nos da para tener un poquito de confianza, después de Jimenez, ya están alzando la mano otros más, el caso de JJ Macías, el caso de Henry Martín”, sostuvo Jared Borgetti. El segundo goleador histórico difiere con que habrá siempre un goleador renaciendo. Siempre hablamos de cambios generacionales en la Selección y pensamos que puede haber alguna complicación y afortunadamente de una y otra manera, termina saliendo alguien”, reveló Peláez.

En lo que va del nuevo siglo mundialista de la mano de Gerardo Martino se han marcado 47 goles en 16 partidos, muchos de ellos no precisamente de los centros delanteros.

“El caso de Tecatito Corona o de alguno que pueda resurgir, creo que el centro de atención como centro delantero tiene que ser Raúl Jiménez, pero no tendríamos que cargarle el paquete de que todo el peso de los goles vaya recargado en él, los jugadores por los costados, también podrían colaborar, debe ser un compromiso en el ataque de México, históricamente no se ha basado que sólo el centro delantero sea el que haga los goles, sabemos llegar bien por las bandas”, dijo Ramón Ramírez, otro ex seleccionado de la Selección Azteca.