¡El canto de Raúl Jiménez se oye en todo Inglaterra!

Ciudad de México.- Wolverhampton anunció este sábado la renovación del contrato de Raúl Jiménez hasta el 2024, después de que en los últimos meses se le vinculara con otros equipos europeos.

Tras esta gran noticia, los The Wolfpack Howlers, banda que compone las canciones para los Wolves, decidieron darle un toque mexicano a sus cánticos para festejar que su ‘killer’ histórico seguiría en el club.

¡Escuchen esta obra de arte!

Si la quieren cantar les dejamos la letra





“There’s something that the Wolves want you to know. Best in the world and he comes from Mexico. Our number nine. Give him the ball and he’ll score everytime. Si Señor give the ball to Raul and he will score...”

Sin duda, Raúl Jiménez se ha convertido en el mayor ídolo de los Wolves. ¡Qué Orgullo!