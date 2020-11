Erick, el Cubo Torres se va de la MLS

Ciudad de México.- El delantero mexicano Erick ‘Cubo’ Torres ya no seguirá en el Atlanta United terminará su participación con el club una vez terminada la CONCACAF Champions League.

Al parecer no fue la temporada parea el mexicano, ya que apenas este año llegó al club y se perdió casi toda la temporada debido a una lesión por lo que ‘The Five Stripes’ ha tomado la decisión de no renovarle el contrato.

A través de un comunicado, el Atlanta United reveló que los jugadores que no renovarán su contrato para 2021, podrán ser parte del duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League, en donde se encuentran en desventaja de 3 goles a 0 ante América y al que enfrentarán el próximo 16 de diciembre en Orlando.

Atlanta United quedó fuera de los playoffs por primera vez en la historia de la franquicia, luego de terminar en la posición número 12 de la Conferencia Este, por lo que se espera una reestructuración de cara a la siguiente temporada.