¡Jorge Campos pudo jugar en Boca Juniors!

Ciudad de México.- Jorge Campos es considerado coo uno de los mejores porteros de la historia del futbol mexicano.

Jorge Campos no era un porter muy alto pero tenía un talento como pocos bajo los tres palos y además tenñia algo que la gran mayoría de los porteros no tenías, el poder estar como jugador en el campo y no bajo los tres palos.

Varios equipos del futbol mexicano y de la MLS tuvieron la fortuna de tener al ‘Inmortal’ en sus filas. Equipos como Club Universidad Nacional, Atlante, Los Angeles Galaxy, además de representar en varias ocasiones a la Selección Mexicana y ser Campeón con México en la Copa Confederaciones en 1999.

El acapulqueño fue considerado como el tercer mejor portero del mundo.

Aunque muchos no lo crean, Jorge Campos tuvo la intención de vestir los colores de uno de los equipos más grandes de Sudamérica, el Boca Juniors. Jorge Campos tuvo la intención de vestir los prestigiosos colores azul y oro de uno de los clubes más grandes de Argentina y del mundo. En una entrevista con Líbero, programa de TyC Sports, la leyenda reveló que estuvo cerca de hacerlo, pero hubo un impedimento: su alto precio.

JORGE CAMPOS: "ESTUVE A PUNTO DE JUGAR EN BOCA, ME HUBIESE ENCANTADO"



¿Te hubieras imaginado al arquero-jugador mexicano en el Xeneize?



▶️#LíberoVSInternacional 🆚🌎 Jorge Campos, por @MatiPelliccioni. pic.twitter.com/LktN8Dospg — Líbero (@Liberotyc) November 5, 2020

Estuve a punto de jugar en Boca, en esa época hablaba todo el mundo y me decían: ‘deberías jugar en Boca’. Pues bueno yo decía que vengan con la oferta, pero era muy caro.