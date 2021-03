México vs República Dominicana cobertura en vivo | Preolímpico

#CompartimosLaEmoción



21' | México 1-0 República Dominicana | Preolímpico



Goool de México. Carlos Rodríguez pone el primero para la selección azteca.



Sigue el resultado en vivo https://t.co/3P8KU9jhAn pic.twitter.com/pEN3tYM8oF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2021

12' | México ya tuvo la primera

#Preolímpica | ¡Inicia el partido! ⚽️ ⏱



¡Ya está en marcha nuestro primer partido del Preolímpico de Guadalajara! 🇲🇽

¡A jugar con el 💚!



MEX vs DOM#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/kdDsR7nvzF — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2021

ARRANCA EL PARTIDO MÉXICO VS REPÚBLICA DOMINICANA

🇩🇴's Starting XI:



Guzmán, De La Cruz, López, Jiménez, Messina, Reyes, Lavergne, Azcona, Pineda, De La Cruz and Romero.#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) March 18, 2021

#Preolímpica | ¡A darle, equipo! 💪🏻 🇲🇽



¡@CocaColaMx y @PoweradeMx presentan el XI con el que jugaremos el primer partido del Preolímpico de Guadalajara ante 🇩🇴!

¡Juntos por la victoria! 🙌🏻#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/OFQet50ALB — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 18, 2021

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Este jueves 18 de marzo, arranca la actividad de la Selección Nacional Mexicana que busca un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentarán a su similar de República Dominicana e intentarán arrancar con el pie derecho.

Se ha creado mucha expectativa en este seleccionado, pues la calidad de sus jugadores es reconocida dentro del futbol nacional. Buscarán emular lo conseguido hace casi nueve años en Londres 2012, donde el combinado nacional se llevó la medalla de oro tras disputar un gran torneo.

México está en el grupo más complicado de la competencia:

Grupo A:

México



Estados Unidos

Costa Rica

República Dominicana

Grupo B:

Honduras

Haití

Canadá



El Salvador

A pesar de que México parte para muchos como favorito para llevarse el pase a la justa veraniega, no deben tomarse estos enfrentamientos a la ligera, pues de no conseguir el objetivo, no sería la primera vez que ocurriría y las criticas llegaría con gran fuerza para los jugadores y el estratega.

El certamen arrancó con el partido entre Costa Rica y Estados Unidos. El conjunto mexicano se compone de grandes jugadores que han mostrado su calidad en lo que va del Guardianes 2021 y por eso forman parte de el listado de Lozano que aún no ha dicho los elementos que podrían fungir como refuerzos.

El listado oficial para disputar este torneo

Sebastián Jurado, Portero, Cruz Azul

Luis Ángel Malagón, Portero, Necaxa

Carlos Moreno, Portero, Pachuca

Jesús Angulo, Defensa, Atlas

Alejandro Mayorga, Defensa, Chivas

Alan Mozo, Defensa, Pumas

Gilberto Sepúlveda, Defensa, Chivas

Vladimir Loroña, Defensa, Xolos

Johan Vásquez, Defensa, Pumas

Érick Aguirre, Medio, Pachuca

Roberto Alvarado, Medio, Cruz Azul

Alan Cervantes, Medio, Santos

Sebastián Córdova, Medio, América

José Joaquín Esquivel, Medio, Juárez

Ricardo Angulo, Medio, Chivas

Uriel Antuna, Medio, Chivas

Carlos Rodríguez, Medio, Rayados

Santiago Muñoz, Delantero, Santos

José Juan Macías, Delantero, Chivas

Alexis Vega, Delantero, Chivas

No te pierdas el partido que marca el arranque de México en el Preolímpico de Concacaf, arranca a las 6:00 PM (tiempo del centro) y podrás seguir la cobertura minuto a minuto del debut azteca.