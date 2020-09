JJ Macías está más que listo para Europa.

Ciudad de México.- José Juan Macías tiene claro el objetivo y asegura que a pesar de que algunos piensan que antes de emigrar a Europa debe consolidarse en México, tiene claro que este es su momento.

“Eso es una pregunta sin sentido porque uno nunca termina de estar preparado. Si me voy a los 25, si nunca llego a ir. Es una pregunta que uno nunca sabe cuando va a estar listo“, aseguró el delantero.

Sabe que en sus hombros recae mucha responsabilidad y en su rostro recae la imagen de la generación que está naciendo.

“Primero, hay grandísimos jugadores que están a mi lado. Edson Álvarez, Hirving Lozano, Arteaga que acaba de ir a Europa. Tenemos un gran equipo con una grandísima capacidad. Ya después entra lo que le toca hacer cada uno dentro del campo. El delantero es el que sale en las portadas, pero es igual de importante el trabajo del defensa como del delantero“, comentó Macías.

La ideología de Macías es clara y no conoce limítes. Él no piensa en el quinto partido.

“Un día sueñas con quedar campeón del mundo. Ese quinto partido tenemos que quitárnoslo de la cabeza porque esa no es la meta. De mi parte, el trabajo y la disciplina me motivan, me apasionan. Soy entregado, ser un bien para todos los jóvenes. Yo quiero dejar un granito de arena que marque la diferencia en las nuevas generaciones“

Pero también mencionó que en sus sueños el día de hoy está el ser campeón con Chivas.

“Quedar campeón con Chivas. Este torneo estoy trabajando para ello. Ahora estamos en la clasificación corrigiendo errores. Después de eso es buscar un lugar en los Juegos Olímpicos y en la mayor. jugar los partidos de fecha FIFA y todo eso”

La selección Azteca regresa este 30 de septiembre al Estadio Azteca ante Costa Rica no se pierda la transmisión por Azteca 7.