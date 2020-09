“Algo que me define es la lealtad y si ya estoy con México, no vuelvo a cambiar”: Santiago Giménez

Santiago Giménez tiene dos nacionalidades: la mexicana porque nació en nuestro país y la argentina por su padres. La albiceleste tenía interés en convocarlo a sus filas pero el delantero de Cruz Azul dijo en entrevista exclusiva para azteca deportes que no tiene dudas, quiere representar a México.

“Yo ya lo había dicho desde chico, he querido defender estos colores y algo que me define es la lealtad y yo creo que si ya estoy en México no vuelvo a cambiar”.

Giménez tiene clara la responsabilidad que representa que en estos tiempos, él y JJ Macías son el cambio generacional de la delantera azteca.

“ Todo ha sido muy rápido, que te caiga el veinte es medio difícil, yo ahorita estoy viviendo un sueño, esa es la realidad; cuando vives un sueño no te cae el 20, pero lo que tengo claro es lo que quiero hacer con la selección: hacer historia”.

El joven de 19 años dijo que ya platicó con Macías por lo que “sabemos que podemos cambiar eso del quinto partido, no solo pensar en el quinto partido, pensar en un mundial en algo más y sabemos que podemos cambiar la historia “.

Santiago comentó que dentro de sus planes está el poder emigrar a Europa en un futuro cercano.

“Si la verdad es que lo tengo en mi mente y espero primero Dios que pueda salir al extranjero“.

Este miércoles México se mide a la selección de Guatemala y Santiago Giménez quiere participar en el encuentro.

“La verdad es que algo que me quedo muy claro con (Gerardo Martino) es que no importa si tienes 18 años, 35 años; todos compiten por un lugar y no hay estrellitas, sino que el que mejor esté va a jugar“, finalizó Giménez.

