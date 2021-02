Kenti Robles del Real Madrid, la esperanza de la Selección Femenil

Después de 14 años, La Selección de México Femenil regresa al Estadio Azteca para enfrentar este sábado a su similar de Costa Rica. Las dirigidas por Mónica Vergara inician esta étapa con una generación de jugadoras completamente nueva y debutar en el césped del Coloso de Santa Úrsula las llena de ilusión y para la defensa Kenti Robles, actual jugadora del Real Madrid pertenecer a la Selección Mexicana es un orgullo y trata de demostrarlos en cada convocatoria.

“Yo creo que para todas es un sueño, Mónica (Vergara) ya jugó ahí, nos cuenta la experiencia que pisar ese campo no va a ser nada igual y sobre todo llevando este escudo yo creo que el sábado vamos a sentirnos aún más privilegiadas deportar este escudo”, expresó Kenti Robles para Azteca Deportes.

“Ha sido un proceso muy largo, de muchísimo trabajo, de superarme cada día, yo creo que pasas periodos por los que a veces no juegas Pero aún así no tienes que renunciar ni bajar los brazos, luego al final para mí siempre es un privilegio representar a México, ahí donde voy hablo maravillas de mi país y cuando hemos ganado saco la bandera porque me siento una privilegiada de ser mexicana”, comentó la jugadora azteca.

Kenti Robles ha jugado 2 mundiales, conquistado 6 Ligas de España, 4 Copas de la Reina y haber llegado al Real Madrid cambió su vida.



“Fue muy emocionante cuando me lo dijeron no me lo creía y cuando te llega una oferta del Real Madrid no le puedes decir que no. Cuando entablé la conversación con Guillermo y Oscar lo primero que hice fue llamar a mi madre y a mi hermano y antes de decir algo me dijeron ve. ¡Tienes que ir! y desde ese día hasta ahora estoy muy agradecida por todo lo que tengo”.

Además la zaguera de 30 años dio detalles de lo que significa jugar para el conjunto Merengue: “Te voy a explicar una anécdota, mi padre es del Barça y s como yo crecí con ellos en Barcelona, pues quizás tenía más simpatía por el Barcelona, pero a medida de ir creciendo he dejado de seguir al fútbol masculino, pero yo siempre había escuchado que el Real Madrid es el mejor club del mundo, no me dí cuenta hasta que llegué aquí, es como me doy cuenta; yo llego cada mañana y me siento muy privilegiada de estar ahí, nos apoyan muchísimo, creo que lo tenemos todo, las instalaciones, es todo inmenso y de verdad que no puedo ser más feliz y sentirme más contenta de poder ser parte del Real Madrid y de la historia”.

La Selección Azteca Femenil vuelve a las pantallas y plataformas de Azteca Deportes, esta ocasión ante Costa Rica y podrás disfrutar de este partido en punto de las 1:00 PM por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.