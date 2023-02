Hugo Sánchez: “Ese puesto está hecho para mí” | Selección Mexicana

Hugo Sánchez ha repetido en incontables ocasiones durante las transmisiones en ESPN su deseo para ser considerado por los directivos de la Selección Mexicana y ser nombrado director técnico nacional. Con el proyecto del Mundial 2026 por iniciar, el ex jugador del Real Madrid entiende que el puesto está para un técnico con su perfil.

El pentapichichi sabe de la calidad que tiene como estratega, cuando pasó por Pumas, logró el bicampeonato con los auriazules. Y tras un paso breve, pero con desastres deportivos en Selección Mexicana, Hugo Sánchez considera que le faltó tener la confianza y paciencia en su proyecto nacional. Por lo que nuevamente se ha promovido como opción, a pesar de la inminente llegada de Diego Cocca al equipo mexicano.

Hugo Sánchez levanta la mano para la Selección Mexicana

Durante uno de los programas de ESPN, donde Hugo Sánchez ha colaborado en los últimos años, lanzó un mensaje a los directivos de la Selección Mexicana, con la finalidad de recibir la confianza y ser considerado para el proyecto de 2026.

“Por mentalidad, por experiencia, por convencimiento, por la estructura que debemos de tener, con el apoyo de los directivos. A mí no me han dado la oportunidad de estar en una Copa del Mundo con México y estoy capacitado para ello y ahora que no ha partidos clasificatorios por qué estar buscando experimentar; yo estoy listo”, aseguró al aire Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana .

Al mismo tiempo, el ex goleador del Real Madrid escribió sobre el tema en su columna del diario ESTO, también lanzando el mensaje para que se le dé la confianza.

“Ese puesto está hecho para mí. Yo diría que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100 por ciento de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”, escribió en el diario Hugo Sánchez Márquez.

Los reportes indican que el futuro seleccionador de la Selección Mexicana será Diego Cocca, por lo que Hugo Sánchez deberá esperar a que la oportunidad le llegue, para verlo nuevamente en los banquillos del fútbol.