Layún se le pone al tiro a Neymar

Ciudad de México.- Miguel Layún, jugador de los Rayados de Monterrey recordó cuando se enfrentó a Neymar en el Mundial de Rusia 2018.

El mexicano no tiene pelos en la lengua y no se quedó callado. En una entrevista que dio para el Escorpión, habló de Neymar como un rival que le cae gordo, también fue sincero al decir que su debilidad es el lado derecho y hasta se insultó así mismo.

Para los que ya no se acuerdan, México enfrentó a Brasil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Durante el partido a Layún le tocó marcar por la banda derecha al crack brasileño. Layún recuerda aquel pisotón donde Neymar se revolcó como si lo hubiesen fracturado.

“Todo mundo me pregunta, es bien pesado en la cancha, en la cancha me cae gordo. Como es llorón, apenas lo toqué y se revolcó. Vean la jugada, me metió un pisotón y nadie dijo nada porque no me tiré, pendejo yo que no me tiro”.