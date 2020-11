¿Qué estamos haciendo aquí?”, Hirving Lozano reveló momentos duros en Nápoles

Hirving Lozano, gran figura de la Selección Azteca reveló en exclusiva para Azteca Deportes que vivió momentos complicados a su llegada al futbol de Italia, tras dejar atrás su aventura por el Holanda con el PSV, club con que triunfó y se consolidó en el viejo continente.

“Pasé momentos muy complicados, a mi esposa le dije ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero gracias a Dios salimos adelante, me apoyé mucho en mi hija, estaba en una escuela en donde no sabía del idioma, pero eso ya quedó atrás”, declaró el mexicano canterano de Pachuca.

El Chucky Lozano y su relación con Gennaro Gattuso

"Éste año que pasó traté de aprender lo más que pude de ellos, de mis compañeros aprendí la experiencia y yo creo que si me siento un jugador mucho más completo más maduro y si aprendí muchísimas cosas más”.

El jugador del Napoli no le cierra la puerta a un posible fichaje en el futuro a uno de los grandes clubes de europa: “Nunca se sabe qué pueda pasar al futuro, la confianza con los mismos compañeros, tener esa conexión, me gusta el fútbol italiano, es difícil pero desde que estuve en PSV siempre traté de cambiar a una liga más competitiva, me gustaría tener otro objetivo, pues hay grandes equipos que me gustarían”

México arranca su gira de amistosos en Austria este sábado enfrentando a Corea del Sur y lo prodrás ver por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca 7.