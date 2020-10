Rabah Madjer: El Hugo Sánchez de Argelia

Debido a su carrera tanto en clubes como con su selección, Rabah Madjer bien podría ser el Hugo Sánchez de Argelia.

Madjer era un delantero/media punta con grandes cualidades, inteligente, rápido, regateador y con un agudo olfato de gol.

Debutó en 1975, a la edad de 17 años en el club NA HUSSEIN de su país donde salió campeón en su primer temporada.

Fue tentado por varios equipos en Europa pero en ese entonces, su Gobierno no permitia la salida de su pais a jóvenes menores de 28 años al extranjero, sin embargo, un año después gracias a su enorme calidad, le fue otorgado un permiso especial para emigrar.





Con 25 años de edad, en 1983, se mudó a Francia para jugar con el Racing de París de la segunda división, gracias a sus goles, 20 en 27 partidos el modesto equipo logró el ascenso.

Rabah Madjer llega al Porto en 1985

En 1985 se fue a Portugal para militar con el Porto, en su primer año marcó 13 goles conquistando la liga.

Su mejor año llegó en 1986, cuando los “Dragones” disputaron la antigua Copa Europea, el Porto jugó la final ante el poderoso y favorito Bayern Munich, al medio tiempo los “lusitanos” perdian 1-0, pero apareció la magia del argelino en una jugada que se ha catalogado como una de las más bellas en la historia de la hoy Champions League. Juary le cedió las pelota a Madjer que de taquito venció a Jean Marie Pfaff; el 2-1 llegó a la inversa, asistencia de Madjer para Juary y así lograr el primer titulo europeo del Porto.





El último gran titulo del Argelino con el Porto fue en la Copa Intercontinental, con su gol derrotaron al Atlético Peñarol de Uruguay. Todos esos logros hicieron que fuera proclamado el mejor jugador africano de 1987.

En 1988 llegó al Valencia de España pero no le fue bien, el Inter de Milán intentó ficharlo pero tras no pasar los exámenes médicos regresó a Portugal, pese a no vivir su mejor momento, ahí Madjer todavía conquistó un titulo de liga y una supercopa.

Con la selección de Argelia, Rabah Madjer jugó 87 partidos donde marcó 31 goles, lo que le significó ser por muchos años el goleador.

Su primera participación en el combinado fue en 1980 al salir subcampeón de la Copa Africana, Madjer, junto a una gran generación como Fergani, Zidane, Belloumi entre otros lograron la primera clasificación de su selección a un mundial, el de España 1982, finalizando en la mejor posición de su historia, 13.

Madjer también participó en el mundial de México en 1986, pero no marcó. En 1990 obtuvo la Copa Africana de Naciones que organizó su país.

Rabah Madjer se retiró como profesional en 1992, asumió la dirección técnica de su selección en 1993 con la encomienda de clasificar al mundial de Estados Unidos, pero no lo logró y tras disputas con su Federación, renunció, en 1999 asumió otra vez el cargo pero de manera interina, en el 2002, fue la tercera y última vez en sentarse en el banquillo nacional, sin éxito de nuevo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) lo nombró como el quinto mejor jugador africano del siglo XX.

Recientemente Rabah Madjer es comentarista deportivo en la cadena de televisión Al Jazeera.