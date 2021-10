Raúl Jiménez explicó la falta de gol en la Selección Azteca

Raúl Jiménez está de regreso con la Selección Mexicana tras 11 meses de no jugar un partido oficial con la casaca nacional. Durante su ausencia, el técnico Gerardo Martino, busco diversas opciones para ocupar el puesto de centrodelantero. Rogelio Funes Mori fue quien mejores dividendos entregó marcando 4 goles en 10 partidos, sin embargo, fue criticado por irse en blanco durante las primeras tres fechas del octagonal de Concacaf rumbo a Qatar .

“Todos los equipos pasan por eso, simplemente es estar preparado para esos momentos y saber que la crítica va a llegar. En el momento tal vez hay un poco de frustración porque haces las cosas pero no te salen. Es estar preparado para rebotar de eso y cuando se mete el primero o se empiezan a hacer bien las cosas no bajar y seguir por ahí” mencionó Raúl Jiménez en la entrevista que tuvo con David Medrano y Carlos Guerrero.

Raúl quiere hacerse dueño de la delantera azteca

Raúl Jiménez es el mejor goleador en la era del ‘Tata’ Martino con 11 anotaciones en 16 compromisos jugados. El último gol que hizo con México fue en la victoria ante Japón por 2-0 en una de las giras que realizó el combinado nacional en Europa en noviembre de 2019. Ese fue además el último compromiso antes de la fractura de cráneo que lo alejó 9 meses del terreno de juego. Ahora el Lobo Mexicano quiere convertirse en el gran referente de México en la Copa Mundial de la FIFA.

“Es lo que quiero, es lo que he estado buscando desde siempre, desde que estoy en la selección, esta oportunidad, he peleado por ello y trabajado por ello. He salido de situaciones difíciles, desde no jugar en el Atlético de Madrid, jugar poco en el Benfica, llegó la oportunidad en Wolves y estoy aprovechando al máximo. Ahora que estoy también aquí en la Selección en un buen nivel, lo que he demostrado, así lo quiero yo y es lo que he estado buscando este tiempo” finalizó Jiménez que apunta a ir de inicio contra Canadá el jueves en el Estadio Azteca