“Tenemos que cambiarlo”: No quieren al ‘Chucky’ en el Napoli

Ciudad de México.- ¡Rechazado! A pesar de las dificultades que se ha encontrado Hirving Lozano desde su llegada al Napoli, en las últimas semanas ha elevado su nivel hasta el grado de ser utilizado constantemente en el once inicial, sin embargo, aún hay fuertes críticas sobre el atacante mexicano.

Gianni Di Marzio, entrenador del Napoli en 1977 y una voz autorizada del conjunto celeste, cuestionó la relación de costo-beneficio que ha dejado el ‘Chucky’ desde su llegada a la Serie A.

"¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es: no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo”, comentó en el programa Marte Sport Live.

El exjugador del Pachuca y PSV inició la temporada como titular en la Serie A y a pesar de que fue uno de los mejores jugadores en la cancha y elogiado por Gennaro Gattuso, no fue suficiente para Di Marzio.

"¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular”, indicó el nacido en Napoli en 1940.