Canadá es eliminada de la Nations League por Jamaica

Comenzaron las sorpresas en la Nations League de la Concacaf, la Selección de Canadá fue eliminada en Cuartos de Final luego de empatar 4-4 en contra de Jamaica; sin embargo, por la regla del gol de visitante, los norteamericanos quedaron fuera del certamen.

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Luego de ganar 2-1 en la ida, los Canadienses cayeron 3-2 en la vuelta y por la regla de los goles de visitante, los caribeños avanzaron a semifinales y aseguraron su lugar en la Copa América de 2024. mientras que Canadá tendrá que esperar a la reclasificación el próximo año para disputar uno de los boletos que restan a la justa continental.

El primer tanto de Canadá cayó al minuto 25 por Alphonso Davies, la figura del Bayern Munich, pero le dio la vuelta Jamaica con anotaciones doblete de Nicholson al 62 y 66. El empate llegó por Koné al 69, pero Demeray Gray al 84 haría el tanto que clasificó a Jamaica a la siguiente ronda.

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Así fue la alineación que mandó Jaime Lozano frente a Honduras en el Estadio Azteca

Los jugadores que manda Jaime Lozano para poder remontar el marcador ante Honduras es:

Portero: Luis Malagón

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sáchez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erick Sánchez y Luis Chávez

Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Hirving Lozano

En el partido de ida, México llevaba más de 30 años sin visitar la ciudad de Tegucigalpa y terminó en derrota 2-0 con goles de Anthony Lozano y Bryan Róchez. Con el resultado, los dirigidos por Jaime Lozano están obligados a poder ganar el partido de vuelta en el marcador global para tener su boleto a la Copa América.

En caso de perder, tendrán una segunda oportunidad para conseguir su boleto en el repechaje que se jugará el siguiente año.

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