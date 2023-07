VIDEO: Selección Mexicana busca niño etiope que quiere ser mexicano

Este martes 11 de julio de 2023, la Selección Mexicana pidió ayuda a todos los aficionados a través de sus redes sociales para poder encontrar a un niño etiope que quiere ser mexicano.

La Selección decidió subir el video del niño dándole crédito a la cuenta de donde lo sacaron en tik tok. y le pidió ayuda a los aficionados.

“Incondicionales, necesitamos su ayuda…”.

La razón por la que la Selección Mexicana busca al pequeño es porque en un video que subió su mamá a redes sociales, confiesa que quiere ser mexicano y el equipo buscaría organizar una convivencia.

Niño etiope quiere ser mexicano para comer quesadillas

En el video que publicaron, se puede escuchar a la mamá del niño decirle que es etiope y que le explique la razón por la que quiere ser mexicano, la respuesta del niño conmovió a todos en redes sociales pues lo digo muy indignado y de manera muy tierna, la razón por las que quiere ser mexicano es para poder comer quesadillas.

“-Xavian, eres etiope, eres africano ¿Está bien? -Quiero ser mexicano. - ¿Por qué quieres ser mexicano? ¿Eh? -Porque comería quesadillas. -¿Por qué comerías quesadillas? -Si. -¿Por eso es que quieres ser mexicano? ¿Entonces ya no quieres ser de África? -No. -¿Por qué no? -Porque quiero ser mexicano. -¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te hace querer ser mexicano? No puedes ser mexicano sólo porque comes quesadillas.”Uno de los hermanos entró a la conversación y confesó que el niño quería ser mexicano porque un conocido de la familia era mexicano, la mamá volvió a intervenir y aclaró la situación.

-Nagasi también es etiope. Es mitad mexicano pero también es etiope. -¿Por qué no soy mexicano también? -Porque tus padres no son mexicanos, su mamá es mexicana, yo no soy mexicana, tu papá no es mexicano. -Pero yo soy mexicano también. -¿Cómo vas a ser mexicano si ninguno de tus papás son mexicanos? -Quiero ser mexicano.

