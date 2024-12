¿El Gigante de la CONCACAF? La Selección Mexicana termina el año en el TOP 20 del Ranking FIFA

Se terminó un año complicado para la Selección Mexicana. El combinado nacional volvió a sufrir cambios durante este 2024, cuando parecía que se tenía un proyecto a largo plazo con Jaime Lozano, los resultados no lo acompañaron y tuvo que darse su salida, tras la eliminación temprana —Fase de Grupos— de la Copa América.

Un par de meses más tarde, llegó un viejo lobo de mar, Javier Aguirre retomó el barco del conjunto azteca, en un tercer proceso, y una vez más de cara a una Copa del Mundo, como lo hiciera en el 2002 y en el 2010. Siento su primera prueba de fuego los Cuartos de Final de la Nations League, de avanzó tras derrotar a Honduras por marcador global de 4-2.

Resumen: México 4-0 Honduras | Cuartos de Final Vuelta, CONCACAF Nations League

La Selección Mexicana termina por debajo de Estados Unidos en el Ranking FIFA

Este jueves 19 de diciembre salió a la luz, el último Ranking FIFA, mismo que no cambió desde el que se publicó en noviembre, pues ya no hubo partidos de selecciones nacionales, al no existir una Fecha FIFA durante este último mes. De hecho, la primera fecha para el 2025 será hasta el mes de marzo, donde México jugará el Final Four de la Nations League.

En tanto, en el listado, el equipo que dirige Javier Aguirre se quedó en el puesto 19 por debajo de los Estados Unidos que es 16, para ser el mejor posicionado dentro de la CONCACAF. El primer sitio sigue siendo para Argentina, campeona del mundo de la Copa América en el 2024.

¿Cuándo es el siguiente partido de la Selección Mexicana en el 2025?

Como se comentó antes, todo indica que los primeros partidos de la Selección Mexicana serían en el mes de marzo, durante el Final Four de la Nations League. El día 20 se medirán a Canadá, mientras que el partido por el tercer lugar o la Gran Final, dependiendo del resultado frente a lo de la Hoja de Mapple.

Cabe mencionar, que podría haber amistosos previos a dichos encuentros, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. De hecho, esos partidos preparativos serían con jugadores de la Liga BBVA MX al no ser Fecha FIFA.