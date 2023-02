Selección Mexicana clasifica al Mundial de 2023

La Selección Mexicana Sub 17 consiguió su boleto para el Mundial que tendrá sede en Perú. Los dirigidos por Raúl Chabrand consiguieron ganarle a El Salvador en los cuartos de final y con esto asegurar su boleto para el Mundial.

La Selección de México Sub 17 clasificó en primer lugar la Fase de Grupos con siete puntos. Logró ganar su primer partido ante Curazao 9-0, en la jornada 2 venció a Guatemala 2-0 y empató en la Jornada 3 contra Panamá 1-1.

La Selección Mexicana Sub 17 es el primer equipo nacional que rompe con los últimos fracasos mostrados.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Resultados de la Selección en el Premundial de CONCACAF

México 9-0 Curazao | Jornada 1 de la fase de grupos

Guatemala 0-2 México | Jornada 2 de la fase de grupos

México 1-1 Panamá | Jornada 3 de la fase de grupos

México 3-0 El Salvador | Cuartos de final

La Selección Mexicana Sub 17 se encuentra en espera de rival para la semifinales. El equipo rival se definirá entre el ganador de la llave Panamá y Honduras. Del otro lado de la llave se van a enfrentar Guatemala vs Estados Unidos y Puerto Rico vs Canadá.

¿Dónde se disputará el Mundial Sub 17?

La Copa Mundial de Fútbol Sub-17 se llevará a cabo en Perú. Las sedes confirmadas son: Estadio Miguel Grau con capacidad de 17,000 personas, Estadio Elías Aguirre con capacidad de 23,500 personas, Estadio Miguel Grau con capacidad de 18,000, Estadio Nacional del Perú con capacidad de 43,086 y Estadio Jorge Basadre con capacidad de 19,500.

Por el momento los equipos clasificados son: Perú, Nueva Zelanda, México y Nueva Caledonia

