Defensor nacido en Suiza es convocado a la Selección Mexicana

El futbolista suizo-mexicano Mauricio Willimann Rangel ha sido citado para jugar con la Selección Mexicana Sub-23. Willimann es un jugador de 20 años, nacido en suelo helvético pero de madre mexicana. Se desempeña como zaguero central y juega hasta el momento en el primer equipo del FC Lucerna de la Primera División de Suiza.

Mauricio tiene la habilidad de jugar como mediocampista, desempeñando labores de contención o volante mixto. A su corta edad, el futbolista ya ha defendido los colores de su nación, sin embargo, podrá jugar con el combinado azteca y en lapsos posteriores elegir a qué selección representará. Recordar que al frente de los seguimientos a jugadores de categorías inferiores a nivel selección, se encuentra actualmente Andrés Lillini, ex director técnico de Pumas y Necaxa, que cuenta con un buen conocimiento de los jóvenes talentos tanto en suelo mexicano como en el extranjero.

Los cambios que se avisoran en el reclutamiento de futbolistas

En la Federación Mexicana de Futbol, por muchos años, fue un problema captar talentos que militaban en el extranjero, para reforzar a la Selección Mexicana en sus categorías menores, pero parece que eso ha cambiado al reclutar a una joven joya que milita en Suiza.

Su hermano gemelo, Alejandro, también es futbolista y juega como medio ofensivo en el SC Kriens también de la liga suiza. A los cinco años se fueron a vivir a Suiza entrando a la escuela del FC Luzern desde los nueve años.

Ambos han sido llamados a la selección de Suiza: Sub 15, Sub 17 y Sub 18. Hasta antes de este llamado, no había existido ningún acercamiento oficial de la Federación Mexicana de Futbol, pero estaban dispuestos a jugar para México. En Chivas hay interés de hacerse de los servicios de Mauricio Willimann. El joven nació en territorio azteca pero se ha desempeñado gran parte de su carrera en el viejo continente, es una de las joyas que pinta incluso para material de la categoría mayor de la Selección Mexicana.