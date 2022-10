La Selección Mexicana, eliminada del Mundial femenil ante Colombia

La Selección Mexicana femenil sub 17 fue eliminada de la Copa del Mundo de la categoría, después de ser derrotada por marcador de 2-1 ante su similar de Colombia, que se quedó con el liderato del grupo.

Durante la primera mitad, el conjunto azteca mantuvo el dominio total del balón, pero sin lograr avanzar a zona rival, ya que las defensas cafetaleras detuvieron todos los embistes.

Montse Saldivar, quien le anotó el gol del triunfo a España, tuvo durante todo su tiempo en el campo doble marca encima, por lo que la banda izquierda dejó de ser opción para las mexicanas. Por el otro lado, las defensas nacionales le permitieron mucho terreno de juego a Linda Caicedo.

En el minuto 41, cuando México todavía dominaba el encuentro, Juana Ortegón recibió un pase al centro desde afuera del área que terminó rematando de primera intención para inaugurar el marcador.

Para el tiempo complementario, Ana Galindo hizo cambios en la ofensiva mexicana para tener más control del balón cerca del arco rival, pero todos los esfuerzos fueron detenidos cuando Caicedo aprovechó un mal remate de Julie López para tomar distancia con un remate globeado.

A pesar de la derrota, la Selección Mexicana mantuvo la presión sobre el arco de Luisa Agudelo, pero fue hasta el 81’ que Alice Soto remató de volea un tiro de esquina que rebotó en Caicedo y entró al arco.

Los nueve minutos restantes no fueron suficientes para la escuadra azteca, que necesitaba el triunfo para continuar en el certamen. Con esto, regresarán a México, tras despedirse en el tercer puesto del Grupo C de la Copa del Mundo sub 17 de India 2022.