Selección Mexicana: en qué equipo juega cada uno de los convocados por Javier Aguirre

La Selección Mexicana logró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2 a 0 a Ecuador igualando así el registro que dejó 40 años atrás luego de pasar al quinto partido en México 86. Por lo que esta vez le tocará medirse en las instancias eliminatorias a Inglaterra.

El proyecto de Javier Aguirre apostó por una larga concentración que contó con la colaboración de los equipos de la Liga BBVA MX. En ese sentido, cada uno de los jugadores que arribaron a la concentración han dejado su aporte en un torneo en el que buscan hacer historia.

Luis Romo celebrates his goal 1-0 of Mexico during the match Mexico vs (and) Korea Republic as part of the FIFA World Cup 2026, first stage, Group A, at Guadalajara Stadium, on June 18, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Qué equipo aportó más jugadores a la Selección de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Chivas encabeza la lista de convocados por México para la justa mundialista con 5 jugadores; Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez, Raul Rangel y Luis Romo. En segundo lugar vemos a Toluca con 2 futbolistas que representan al cuadro mexicano: Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Chivas es el equipo que más jugadores aportó a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Pumas, Cruz Azul, Xolos de Tijuana, América y Santos Laguna aportan un jugador cada uno con la convocatoria de Guillermo Martínez, Erik Lira, Gilberto Mora, Israel Reyes y Carlos Acevedo. Sin embargo, existen 14 jugadores convocados que juegan en ligas del exterior, ¿cómo se conforma el resto de la lista?

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Los elegidos de Javier Aguirre que juegan en el fútbol extranjero

Julián Quiñones (Al Qadisiya de Arabia Saudita) es el único jugador de la lista que juega en una liga que no corresponde a Europa, encontrándose Jorge Sánchez (PAOK) y Orbelín Pineda (AEK de Atenas) en el fútbol de Grecia.

La lista continúa con Santiago Giménez (AC Milán) y Johan Vásquez (Genoa FC) que juegan en la Serie A. En Premier de Rusia encontramos a César Montes (Lokomotiv de Moscú) y Luis Chávez (Dinamo de Moscú), mientras que Álvaro Fidalgo (Real Betis) y Obed Vargas (Atlético de Madrid) se encuentran en España.

Santiago Gimenez es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que juegan en el extranjero|Reuters

El resto de los jugadores son los únicos mexicanos son César Huerta con el Anderlecht de Bélgica, Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre y Mateo Chávez en el AZ Alkmaar de la Eredivisie, cerrando la convocatoria con el nombre de Raúl Jiménez, quien juega en el Fulham de Inglaterra y Edson Álvarez del Fenerbahçe.

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