Selección Mexicana anuncia convocatoria para la clasificación a la Copa Oro

La Selección Mexicana Femenil confirmó este miércoles 14 de septiembre del 2023, a través de sus redes sociales, la convocatoria para los partidos de eliminatoria de la Copa Oro Femenil, el primer torneo que se realizará en la historia.

El torneo de la Copa Oro Femenil se realizará en la ventana de Fecha FIFA Femenil en el 2024, por lo que México Femenil debe de conseguir su pase para poder participar en la competencia.

La Selección Mexicana se encuentra dentro del Grupo A de la Liga A, en donde se encuentra acompañada por Puerto Rico y contra Trinidad y Tobago. El equipo que logre quedar en el primer lugar, conseguirá su boleto para el torneo.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer su convocatoria con la misma dinámica que utilizó la Selección Mexicana Varonil, al estilo de la lotería y con ayuda de todos los equipos femeniles.

La primera publicación que hicieron fue sobre el cuerpo técnico que acompañará a Pedro López serán: César Andrade, Lauro Muñoz, Jimena Rojas, Gabriel García y Francisco Del Alba.

En la convocadas, confirmaron que Kenti Robles, jugadora del Real Madrid será la capitana del equipo. Desde Portland convocaron a Reyna Reyes, del Houston Dash convocaron a Diana Ordóñez y María Sánchez. Además, convocaron del Angel City FC a Scarlett Camberos.

En el caso del conjunto de Tigres Femenil fueron convocadas cinco jugadoras, las cuales son: Sthepany Mayor, Cristina Ferral, Anika Rodríguez, Greta Espinoza y Alexia Delgado.

Nosotras las conocemos muy bien 😉👋🏼



Saliendo desde el Volcán 🌋, con ustedes... ¡𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐌𝐀𝐙𝐎𝐍𝐀𝐒! ⚔️ 🐯

De igual forma, convocaron a cinco jugadoras del América, las cuales son: Itzel Gónzalez, Kiana Palacios, Natalia Mauléon, Kimberly Rodríguez y Karina Rodríguez.

En el caso de Juárez fue convocada Jasmine Cazares. De Chivas fueron convocadas Carolina Jaramillo y Araceli Torres. Por Rayadas van Alejandría Godínez y Christina Burkemroad y por último, de Pachuca recibieron la convocatoria Charlyn Corral, Esthefanny Barreras y Karla Nieto.

¡Gracias a todos los equipos de la Liga MX Femenil por su ayuda! 😍



⚽️ Estamos muy ilusionadas por todo lo que se viene.



Aquí más info de la convocatoria.

Partidos de la Selección Mexicana

Puerto Rico vs. México, 22 de septiembre de 2023. Estadio Azteca

México vs. Trinidad y Tobago, 26 de septiembre de 2023. Estadio Corregidora.

Trinidad y Tobago vs. México 27 de octubre de 2023

México vs. Puerto Rico, 31 de octubre de 2023

