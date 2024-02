La Selección Mexicana Femenil consiguió un enorme triunfo sobre Estados Unidos

La Selección Femenil Mexicana jugó un partidazo en la tercera ronda de la fase de grupos en la Copa Oro y se sobrepuso 0-2 a su similar de los Estados Unidos. Las futbolistas de Pedro López demostraron personalidad y avanzarán a los cuartos de final de la competición como primeras del sector. Un gol en el agregado le dio la tranquilidad al representativo nacional y toda la confianza de cara a lo que viene.

El Marcador fue abierto por Jaqueline Ovalle a los 38 de acción gracias a que fue a presionar, robó el balón y supo definir con sutileza por encima de la arquera rival. Fue hasta el 90+2' que México pudo por fin liquidar las acciones vía Mayra Pelayo, que firmó un golazo para avanzar sin complicaciones. Las aztecas todavía no reciben gol en el torneo y acaban de derribar a uno de los cuadros favoritos.

Previa México vs Estados Unidos | Copa Oro Femenil

GOOOOOL DE MÉXICO | Pelayo liquida a las americanas con golazo en el tiempo agregado y el representativo nacional será primero de grupo | Estados Unidos 0-2 México





GOOOOOOL DE MÉXICO | Lizbeth Ovalle hace el primero del partido, presionó en la salida, ganó, le aplicó un sombrero a la arquera y las aztecas ya lo ganan | Estados Unidos 0-1 México

Previa Estados Unidos vs México | Copa Oro Femenil

La Selección Mexicana Femenil afronta su tercer compromiso en la Copa Oro y se medirá la noche del lunes a los Estados Unidos por el derecho a tener participación en los cuartos de final de la competición. El representativo nacional goleó a la República Dominicana 8-0 días después de haber empatado sin goles en su compromiso frente a Argentina. Contra las anfitrionas requerirán de un partido redondo, pues históricamente han sido dominadas por las vecinas del norte.

Lamentablemente las aztecas no saben lo que es vencer a las barras y las estrellas desde que lo hicieran por última vez en noviembre de 2010. No solo eso, las mexicanas no han logrado un solo gol desde entonces cuando se miden contra las americanas, una de las grandes potencias mundiales en el futbol femenil. Son 40 las victorias que tienen las estadounidenses cuando enfrentan a México. Obviamente el reto es sumamente complicado pero se requiere de los puntos para instalarse en la siguiente fase.

Estados Unidos ha aplastado a sus dos rivales hasta el momento en acción correspondiente al Grupo A. Le hicieron cinco a las dominicanas y cuatro más a las argentinas; todavía no ven su marco vulnerado y se mantienen como las máximas favoritas al título por el equilibrio que presentan en todas sus líneas. En 2022 vencieron a Canadá en el Premundial de la Concacaf, celebrado en Monterrey.

No debemos olvidar que está en juego la primera posición del sector, por lo que las locales irán con todo, a pesar de haber asegurado su pase. Será interesante seguir de cerca el planteamiento de Pedro López y ver si México opta por mantener el empate lo más posible o sale de inmediato a atacar y proponer el juego.

