Es el goleador de su equipo en el Clausura 2026, pero Javier Aguirre lo ignora en la Selección Mexicana

Javier Aguirre sigue de cerca la Liga BBVA MX a pocos meses para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Talentos como Gilberto Mora han regresado al terreno de juego, pero no todos tendrán un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana. Un caso insólito que podría quedar fuera de la convocatoria hacia el Mundial es Kevin Castañeda, la figura indiscutida de Xolos de Tijuana.

El mediocampista de 26 años se colocó el equipo al hombro durante la ausencia de Mora y, actualmente, es el jugador más diferencial de la plantilla. En 14 jornadas del Clausura 2026, suma 9 contribuciones de gol repartidas en 7 goles y 2 asistencias. Es el tercer máximo goleador de la Liga BBVA MX solo por detrás de Armando González y João Pedro, pero aún así no logra entrar en la consideración de la Selección Mexicana.

Kevin Castañeda no es considerado por Javier Aguirre

A pesar de su increíble momento en el equipo fronterizo, el entrenador de México no le ha brindado muchas posibilidades en el conjunto nacional. Hizo su debut con la Mayor en el mes de enero ingresando desde el banquillo en la victoria por 1-0 frente a Panamá. Posteriormente, Castañeda fue titular en el triunfo por la mínima ante Bolivia, pero desde allí no volvió a ver minutos con la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



El mediocampista de Xolos no fue convocado por el ‘Vasco’ Aguirre para el partido contra Islandia jugado en el mes de febrero. Tampoco fue seleccionado para disputar los amistosos contra Portugal y Bélgica durante la fecha FIFA de marzo, los duelos de mayor envergadura que tuvo México durante su preparación de cara a la Copa del Mundo.

Castañeda es el máximo goleador de Xolos en el Clausura 2026|Xolos de Tijuana

Castañeda ha aportado la mitad de los 14 goles que generó Tijuana a lo largo del Clausura 2026, pero aún así parece ser insuficiente para Aguirre. La Selección Mexicana tendrá otros tres partidos previos a su debut en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica, encuentros donde Kevin podría volver a ser probado. Sin embargo, el centrocampista parece no entrar en los planes del ‘Vasco’.

Los números de Castañeda en la temporada 2025-26

Teniendo en cuenta el Apertura 2025 y el presente Clausura 2026, estos son los números de Kevin Castañeda en Tijuana:

